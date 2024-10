Vecinos de las Tres Mil, indignados con "la barbaridad" de retirar Tussam y Lipasam del barrio

El portavoz de la asociación de vecinos Martínez Montañés, Rafael Pertegal Santiago, criticó la "barbaridad" que supone que el alcalde se plantee la retirada del barrio de servicios básicos municipales como son el transporte y la limpieza. "Si nos quitan estos servicios básicos, ¿qué va a ser de esto? Que diga que va a retirar las líneas de Tussam y a Lipasam de aquí me parece una barbaridad. El alcalde debe asumir las responsabilidades de su cargo y afrontar los problemas como deben ser afrontados", lamentó Pertegal.

El representante vecinal reaccionó así a las declaraciones de José Luis Sanz, que este martes se ha planteado retirar los servicios de Tussam y Lipasam de determinadas zonas del Polígono Sur si no entran acompañados de la Policía Nacional. "Hay que recordar que aquí hay personas trabajadoras, no se puede criminalizar a todos los que vivimos en la barriada. No niego que haya un porcentaje elevado de delincuencia, pero también lo hay en otros barrios de Sevilla y no se plantea una medida como esta. Me parece surrealista", añadió Pertegal, que invitó al alcalde y a los miembros de su equipo a que visiten el barrio.

Pertegal se dirigió también al comisionado, Jaime Bretón, al que preguntó qué papel va a jugar ante la eventual retirada de estos servicios por parte del Ayuntamiento de Sevilla. El representante de la asociación de la zona más deprimidad del barrio, Las Vegas, añadió también que el problema del Polígono Sur no es sólo de seguridad, como sostiene el alcalde. "Esto no es un problema solo de seguridad, esto afecta a las tres administraciones, porque este barrio está abandonado por todas ellas".

También negó que no haya policías patrullando las calles de las Tres Mil Viviendas, otra de las cuestiones que ha sostenido Sanz, que ha vinculado el tiroteo del sábado con armas de guerra con la falta de policías nacionales. "Policías hay, pero no siempre puede estar la Policía. Lógicamente ocurren las cosas cuando la Policía no está, porque si está, los delincuentes en ese momento no hacen nada".