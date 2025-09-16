El Congreso de Biodiversidad reunirá en Sevilla a 250 científicos de quince nacionalidades

La VII edición del Congreso Internacional de Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza arrancará este jueves, 18 de septiembre, en Sevilla. Una cita organizadoa por la Universidad Pablo de Olavide y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la que participarán 250 científicos de 15 nacionalidades.

Las sedes de la reunión serán el Instituto de la Grasa (CSIC) y en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), ambos en el campus de la Universidad Pablo de Olavide.

Entre los participantes habrá expertos en biodiversidad, biología de la conservación y divulgación científica, y el congreso estará liderado por la asociación Conserbio, la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), con miembros de estas instituciones en los comités organizador y científico.

Además, forman parte del comité organizador investigadores de otras cuatro universidades andaluzas y nacionales, y el comité científico incluye representantes de nueve instituciones y universidades de ámbito nacional e internacional.

El Campus de Excelencia Internacional del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEI–CamBio) también interviene en la organización de un programa que transcurrirá en sesiones de mañana y tarde, con ponencias inaugurales en cada sección temática, comunicaciones y presentaciones de investigadores de distintas procedencias.

Las conferencias inaugurales estarán a cargo de Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, que abrirá la sección de Biodiversidad y Conservación de la Flora y Fauna Terrestre; de Antonio Gallardo, catedrático de la UPO, que, en la sección de Cambio Global, dictará la conferencia Del Acuerdo de París al deshielo del permafrost: un viaje por el ciclo del carbono.

Charlotte Franseciaz, investigadora del French Office of Biodiversity, inaugurará la sección de Biodiversidad y Conservación Marina con una conferencia sobre la transición entre la investigación y la acción en conservación, ientras que Marta Sánchez, investigadora de la EBD abrirá la sección de Divulgación Ambiental y Gestión con una ponencia sobre los nuevos paradigmas de la divulgación científica.

El congreso, de carácter bianual, no solo da visibilidad al trabajo de investigadores consolidados, sino que también ofrece un espacio a jóvenes científicos en etapas tempranas para presentar sus trabajos de fin de grado, máster o tesis doctorales, ya que el congreso se celebra abierto a los estudiantes.

La inauguración oficial correrá a cargo de Luis Villagarcía Saiz, director del CEI–CamBio, junto a los codirectores del congreso, Marga L. Rivas, de la Universidad de Cádiz, y el Sergio López Martínez, de la Universidad de Almería