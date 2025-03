La Consejería de Cultura intervendrá en las termas y la calle sur del Enclave Arqueológico de Munigua

La Consejería de Cultura y Deporte acometerá actuaciones en las termas y en la calle sur del Enclave Arqueológico de Munigua, localizado en Villanueva del Río y Minas (Sevilla). Ambas actuaciones están dirigidas a la restauración y conservación en ambos espacios del espacio con la finalidad de recuperar sus valores y evitar su deterioro. La inversión supera los 120.000 euros.

En concreto, la intervención en las termas se centrará en los pavimentos, en la coronación de los muros y las pinturas murales de las tres salas mejores conservadas del enclave: frigidarium, apodyterium y ninfeo. Con esta actuación, que contará con un presupuesto de 72.581 euros, se pretende recuperar estas pinturas singulares, uno de los elementos más significativos de estas termas, construidas en la segunda mitad del siglo I d. C., con reformas en los siguientes siglos II y III.

Por otro lado, se acometerán obras en la conocida como calle Sur del enclave, que parte desde el foro de la ciudad hasta el extremo opuesto, donde se ubican las casas 7 y 3. La actuación, que supondrá una inversión de 47.493 euros, permitirá consolidar la estructura que se encuentra debilitada tras su exposición a la intemperie durante un tiempo prolongado, así como al empuje continuado de tierras en ladera.

Orígenes del siglo IV a. C.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado las intervenciones en uno de los enclaves más destacados del patrimonio de la provincia de Sevilla -junto al Conjunto Arqueológico de Itálica, el Conjunto Arqueológico de Carmona, el Enclave Monumental de San Isidoro del Campo o en el Enclave Arqueológico de la Pastora y Matarrubilla-, que fue visitado en el pasado año por casi 5.000 personas.

El Enclave Arqueológico de Munigua es Monumento Histórico con la denominación Castillo de Mulva, y se encuentra inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), como Bien de Interés Cultural (BIC). Se encuentra emplazado en una zona de histórica tradición minera de extracción de cobre y hierro.

Los orígenes de este espacio se remontan al siglo IV a. C., aunque su mayor auge se produce entre los siglos I a. C. a III d. C., momento del que deriva la imagen que actualmente se puede apreciar de este bien. Domina el enclave el imponente edificio del santuario desarrollado en terrazas que yergue inquietante sobre el territorio que lo alberga. A su alrededor y a sus pies, ocupa las laderas los restos de una ciudad amurallada, y en ella se distribuyen los edificios y espacios públicos, privados y sagrados, que le dan forma.

Entre estos espacios se encuentran las termas, en las que ahora se va a actuar, localizada al norte del foro centrado con el que comparte terraza inferior. Se trata de un edificio de planta rectangular, con pasillos delante de los lados de estrechos para el servicio de los hornos, y un patio colindante en el lado occidental.