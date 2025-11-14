El consejero Juan de la Rosa defiende que Emasesa cumplió el plan de limpieza de las alcantarillas antes de la inundación

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido este viernes en la Comisión de Control y Fiscalización que la empresa metropolitana de aguas cumplió el plan de limpieza de alcantarillas antes de la inundación del 29 de octubre. Lo ha hecho en respuesta a las críticas del grupo municipal Con Podemos-IU, que ha tildado de "improvisación" la gestión de los servicios públicos los días de temporal, como cuando se inundó la ciudad el 29 de octubre.

La concejal de la coalición de izquierdas, Susana Hornillo, ha remarcado que los imbornales (alcantarillas) estaban atascados, y que "ni los colectores, obsoletos, ni los tanques de tormenta fueron suficientes", en un contexto de cambio climático "donde hay un consenso científico que alerta de que estas lluvias van a ser cada vez más frecuentes y más torrenciales".

El gobierno local no acaba de dar datos detallados de qué porcentaje de la red de drenaje de Emasesa se había limpiado antes del 29 de octubre.

El alcalde José Luis Sanz dijo el 30 de octubre, al día siguiente de la inundación de Sevilla, que en la ciudad hay 60.000 imbornales (alcantarillas) aproximadamente (del total de más de 120.000 de toda la red de abastecimiento de saneamiento de Emasesa en la provincia) y que "hasta la fecha se habían limpiado más de 40.000, 10.000 en los tres últimos meses y 700 en la última semana ante las previsiones meteorológicas".

Este viernes el consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha subrayado que la empresa pública de aguas realiza "una limpieza sistemática" de sus redes de alcantarillado y elementos singulares como pozos o imbornales, "con un plan anual de diagnóstico que conlleva la inspección y limpieza de unos 1.000 kilómetros y otros 3.000 de redes secundarias y colectores, junto a miles de imbornales instalados en Sevilla".

Las lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre dejaron 115 litros por metro cuadrado en 12 horas y causaron inundaciones de calles y garajes así como problemas en el tráfico rodado.

El concejal de Urbanismo, Juan De la Rosa, aseguró que el 29 de octubre fue un día "excepcional" en cuanto a la lluvia. De la Rosa también se ha referido a la limpieza puntual "en puntos críticos" de la ciudad, "donde la posibilidad o recurrencia de inundaciones es más elevada, y que es activado en función de las predicciones meteorológicas". "No cabe duda que ante una tromba de agua como la que sufrimos el día 29, es imposible que lo absorban las redes de abastecimiento", ha añadido.

Hornillo ha alertado de nuevas inundaciones si el Ayuntamiento sigue con el mismo plan anual de actuaciones, dado que "hay que mejorarlo e invertir más". "No se puede dejar todo a la improvisación, hay que estar preparados para cuando llegue la época de lluvias, y en este caso, evidentemente, no se estaba", ha lamentado la edil de Con Podemos-IU.

Por último, la concejal de Con Podemos-IU ha criticado al gobierno local por "cargarse con una urbanización" una de las lagunas naturales que protegen a Sevilla de inundaciones, como la Laguna del Sapo, mientras que De la Rosa ha destacado la apuesta de su gobierno por el anillo verde.