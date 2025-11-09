Más actuaciones sostenibles como las del Greco, Cruz Roja y San Francisco Javier contra las inundaciones

Ante las lluvias intensas que se repiten cada año con más frecuencia, el Plan de Emergencia Climática aprobado prevé como primeras dos medidas mejorar el sistema de evacuación del agua de lluvia, garantizando la limpieza de toda la red de saneamiento y ampliando colectores en las zonas sensibles, además de implantar sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) como los que se construyeron en El Greco, Cruz Roja y San Francisco Javier. Esos sistemas de drenaje sostenible de El Greco, Cruz Roja y San Francisco Javier funcionaron con la DANA y esas zonas no se han encharcado, subraya Indalecio de la Lastra, ex consejero de Emasesa y presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

El plan cita como penúltima medida hacer dos depósitos de retención de aguas: en la cuenca oeste y en la cuenca del Tamarguillo. En esta última ya se hizo el de Kansas City, pero como se llenó con la DANA Sanz propone hacer otro más abajo, en la Carretera Amarilla. La última medida es mejorar los aliviaderos de saneamiento.

“Hay que adaptarse a las condiciones del cambio climático, valorar lo que ya tenemos, asumir un cierto encharcamiento de la ciudad y gastar esos 75 millones en actuaciones tipo Greco, Cruz Roja, San Francisco Javier de drenaje sostenible, renovación de redes para poner los colectores más grandes y tener una ciudad más amable, más ajardinada, más sostenible con zonas verdes, zonas de drenaje, que la hacen más fresca y que se aprovechen esas actuaciones para introducir la movilidad sostenible, como en Nervión y en la Cruz Roja”, recalca el experto.

Indalecio de la Lastra, presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. / Juan Carlos Muñoz

Dado que el agua entra en Sevilla por los arroyos de la zona norte de la ciudad (Buitrago, Miraflores y Tamarguillo), De la Lastra subraya que para evitar que ese agua se extienda hay que ampliar los colectores y ejecutar aquí actuaciones de drenaje sostenible con llanuras de inundación y parques inundables, como lo son los viveros de la Diputación (Valdezorras) y de Miraflores. “Esa es la forma de evitar que esas inundaciones lleguen al centro de Sevilla y al mismo tiempo se dejan estos parques para las generaciones futuras”. El anillo verde y azul de Sevilla aprobado está vinculado a estas zonas de drenaje sostenible.

De la Lastra lamenta que la propuesta del PGOU (2006) de un cauce para desaguar al Guadalquivir las avenidas de los arroyos del Norte, que dispone de proyecto de construcción aprobado ambientalmente, está aún sin desarrollar.

Respecto a las alertas de la Aemet, el experto recalca que el Ayuntamiento debe trabajar en las zonas más sensibles a las inundaciones para prevenir los siguientes episodios que se puedan producir.

Rechaza que Sevilla pueda lograr la inundación cero “pues seguirán produciéndose problemas en imbornales, colectores en mal estado y estaciones de bombeo con fallo”. "El encharcamiento cero necesitaría tener unas infraestructuras de tanques de tormentas como campos de fútbol en los puntos importantes donde se retiene el agua y eso es infinito", avisa. "Aumentar la seguridad para conseguir la inundación “0” resulta excesivamente costoso de construcción y mantenimiento, obras complejas que luego obligarán a subir de nuevo las tarifas", señala.

La alternativa es que Sevilla se adapte a su condición de ciudad inundable y se reurbanicen las calles con sello climático, no como hace 40 años.