Última fase de la adaptación al cambio climático en Cruz Roja en Sevilla

El proyecto de adaptación al cambio climático Lifewatercool que transformó la avenida de la Cruz Roja de Sevilla, en la Macarena, se culmina ahora con la segunda fase hasta la primavera de 2026 con la puesta en marcha de las tres zonas de estancia previstas en el entorno de esta misma avenida de la Macarena.

Los trabajos, que se adjudicaron a la empresa Hispanotérmica a finales de marzo con un presupuesto superior a los 635.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, han empezado a planificarse esta misma semana para iniciarlos de forma inminente. Este contrato había quedado desierto en la primera licitación y el Ayuntamiento tuvo que volver a licitarlo por segunda vez.

La última fase de Lifewatercool consiste en crear tres zonas de estancia entre la Cruz Roja y las calles Doctor Jiménez Díaz y Manuel Villalobos tales como una marquesina de autobús urbano bioclimática (estancia de corta duración), una pérgola refrescante en el patio del colegio de educación infantil Arias Montano (estancia de media duración) y un refugio climático en la plaza frente al colegio gracias a la modificación de las calles y la reducción del tráfico rodado en Doctor Jiménez Díaz y Manuel Villalobos (de larga duración).

El objetivo del proyecto Life Watercool es aportar soluciones para hacer frente a las altas temperaturas de la ciudad, gracias a un sistema subterráneo de recogida y enfriamiento de agua a través de energía sostenible.

El cometido de la empresa Hispanotérmica en esta segunda fase es el suministro e instalación de un prototipo para la generación de condiciones de confort en el enclave del Proyecto Piloto Avenida de la Cruz Roja Distrito Macarena (Watercool Life 18 CCA ES/001122).

La empresa debe instalar estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos); partes de aparatos de distribución o control de electricidad; material electrónico, electromecánico y electrotécnico; y marquesinas para paradas de autobús.

El proyecto Life Watercool de Adaptación Climática en Sevilla, cofinanciado por la iniciativa Life de la Unión Europea y desarrollado por Emasesa, Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de Sevilla (Escuela de Ingenieros Industriales) y Uponor, es un ejemplo de solución sistemática basado en un concepto innovador de red de agua con almacenamiento térmico.

Marquesina

La Universidad de Sevilla y Uponor han diseñado la primera parada de autobús y refugio climático de refrigeración del mundo, en la ciudad de Sevilla, gracias a la solución Thermatop M.

Sus dimensiones son las mismas que tiene actualmente la empresa Tussam, aunque adaptada con un sistema para crear las condiciones de confort.

El prototipo y la prueba de concepto experimental se explica en una publicación científica (Natural cooling solution for thermally conditioning bus stops as urban climate shelters in hot areas: Experimental proof of concept), realizada entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y Uponor.

Esta empresa Uponor ya colaboró con el grupo de investigación de la Cátedra de Termotecnia de la Universidad de Sevilla en el proyecto Cartuja Qanat, la rehabilitación de un espacio público a través de una plaza climatizada sobre un auditorio de la Expo’92.

Plaza frente al colegio

En la plaza existente, a las puertas del colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Arias Montano se montará una cubierta temporal, un banco bioclimático que se completa con la fuente con barrera evaporativa que se construyó dentro de los trabajos de remodelación de la avenida de la Cruz Roja.

Debido al peligro de los bordes metálicos con los que se diseñó, la fuente se va a reparar para rebajar los ángulos que suponen riesgos, además de mejorar su aspecto para evitar que refleje tanto la luz en sus paredes.

Patio del colegio Arias Montano

La dirección del colegio Arias Montano celebra que este centro educativo se beneficie de este proyecto climático teniendo en cuenta que el centro data de 1934 y requiere aún amplias mejoras para su alumnano.

En el patio del colegio se va a crear una estancia de media duración para los alumnos que consiste en una pérgola compuesta por una cubierta fría radiante, semitransparente, de propiedades variables, combinada por un conjunto de barreras activas que permitan el tratamiento del aire.

En la avenida de la Cruz Roja propiamente, la obra culminó a finales de 2022 con la instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en alcorques, pavimentos permeables, parterres inundables y pozos de infiltración que buscan mejorar la gestión de las aguas pluviales imitando los procesos hidrológicos naturales para reducir las puntas de caudal en la red de saneamiento y reintegrar el agua al terreno, favoreciendo con ello la recarga de acuíferos y el nivel freático de la ciudad.

La empresa municipal de aguas de Sevilla, Emasesa, instaló sensores para medir la capacidad de filtrar agua de esos pavimentos drenantes instalados en la calle Cruz Roja.