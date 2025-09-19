Vox impide una Declaración Institucional unánime de Sevilla para crear un anillo verde y azul en la capital

Las lagunas de Sevilla Este que se reclama formen parte del Anillo Verde y Azul de Sevilla

El grupo municipal de Vox ha impedido con su voto negativo que el Ayuntamiento de Sevilla apruebe de forma unánime en el Pleno de este viernes una Declaración Institucional para la creación de un anillo verde y azul en la capital andaluza. "No podíamos firmar una Declaración Institucional inspirada en la Agenda 2030", ha confirmado el grupo a preguntas de este periódico.

Las asociaciones que impulsan y trabajan voluntariamente por este proyecto han lamentado "profundamente que motivos ideológicos y/o estrategias políticas electoralistas dificulten las iniciativas de confluencia política y ciudadana para los intereses generales de la ciudadanía".

Las entidades denuncian que esta Declaración iba a ser llevada al Pleno municipal de septiembre para su aprobación unánime por todos los grupos del Consistorio "fue rechazada por Vox pocas horas antes de su aprobación".

Los cuatro puntos de la Declaración

Estos eran los cuatro puntos de la Declaración a los que ya habían comprometido su apoyo el PP, PSOE y Con Podemos-IU:

PRIMERO. Declarar el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla a la creación de un Anillo Verde y Azul, conectado con su entorno metropolitano, atendiendo a los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social del proyecto.

SEGUNDO. Reconocer los valores naturales, paisajísticos, de conectividad ecológica, vertebración territorial y función estratégica en la adaptación al cambio climático de los espacios integrantes en su ámbito municipal.

TERCERO. Establecer un calendario de reuniones periódicas entre las diferentes administraciones implicadas para coordinar la ejecución de los proyectos necesarios para la creación del Anillo Verde Azul, con la participación de los agentes sociales implantados en el territorio.

CUARTO. Fomentar una amplia participación ciudadana e impulsar campañas de comunicación y educación ambiental para el conocimiento e implicación activa de toda la población beneficiada.

Se necesita respaldo unánime

Las entidades aclaran que la Declaración Institucional es una prerrogativa que tienen los ayuntamientos para converger en decisiones comunes de interés público para la ciudad y que son compartidas por todos los grupos políticos del Consistorio. Se necesita el apoyo unánime de todos los partidos para que se haga efectiva. Ocho entidades ambientales y sociales sevillanas (Red Sevilla por el Clima, Asociación Defensa Territorio Aljarafe, SevillaSeMueve, Artistas por Doñana, Parque Vivo Guadaira, Andalus, Ecourbe y Red Utrera por el Clima) elaboraron este documento de interés estratégico para la Sevilla sostenible y lo trasladaron al gobierno municipal para su aprobación.

Las asociaciones impulsoras de la Declaración aseguran que el Grupo Municipal del Partido Popular lo acogió favorablemente e impulsó su adhesión por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Con Podemos-Izquierda Unida que lo rubricaron sin objeciones. Al final, se descolgó y rechazó dicho acuerdo el Grupo Municipal Vox.

Las asociaciones explican que los argumentos de VOX son contrarios a la referencia de la Declaración a normativas y legislación internacionales, europeas, estatales o locales como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, además de rechazar conceptos como sostenibilidad ambiental, cambio climático, beneficios ecosistémicos, participación conjunta ciudadanía-administraciones o negar el compromiso adquirido por nuestra ciudad al ser seleccionada en 2022 por la Unión Europea (junto a 100 ciudades europeas más) como ciudad Misión Inteligente y Climáticamente Neutra en 2030.

Las entidades aclaran que la normativa municipal y autonómica vigente prevé actuaciones como la contenida en la Declaración Institucional. "Tanto el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (2006) como el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (2009), incluyen numerosas medidas para proteger, conservar y desarrollar los recursos ambientales del territorio, suelo fauna, flora, paisaje, sistema de espacios libres, etc. que permiten articular y conectar los municipios".

"Además de los objetivos del bien común, en la salud y calidad ambiental, sin distinciones para todos los habitantes de Sevilla y su Área Metropolitana, acogerse a estas normativas facilita a los distintos países y ciudades a acogerse a líneas y fondos de financiación europeos específicos imprescindibles para poder acometer proyectos como el Anillo Verde y Azul de Sevilla", recalcan.