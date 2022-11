El Consejo Consultivo de Andalucía avala la legalidad de la licencia para la residencia de Palmera 38

Entre el catálogo de infracciones del PGOU en los que habría incurrido Palmera 38, por los que Adepa considera nula la licencia, se encuentran una mayor ocupación sobre rasante de la parcela, no prever espacios libres, dos plantas de sótano cuando sólo se permite una, contar con apartamentos bajo rasante, algo que no autoriza el PGOU, superar la altura permitida, con una planta más, no respetar el arbolado, habiéndolo eliminado incluso sin licencia, romper el ambiente urbano y la armonía del paisaje, o no haber respetado los criterios de la menor edificabilidad y el menor impacto ambiental y paisajístico. “Se han incumplido hasta veinte artículos del PGOU. Se han autorizado 10.479 m2 de edificabilidad cuando el máximo es de 3.157 m2. El Ayuntamiento está hablando del centenario de la Exposición de 1929 mientras su avenida principal está a punto de cambiarse por completo”, lamentaba entonces José García-Tapial, arquitecto municipal jubilado.