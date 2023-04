La contratación también usa Inteligencia Artificial

Es una realidad que un trabajador que se sienta cómodo con los valores y con la filosofía de la empresa, a la que dedica gran parte de su esfuerzo, es capaz de rendir más. Siente más motivación y, por tanto, es más productivo. Esta hipótesis es la que motivó la creación de Cultural Fit Solutions, startup que nació en 2020 como spin-off de la Universidad de Sevilla, que el pasado febrero cerró su primera ronda de inversión por 150.000 euros en tan solo dos días.

"He cambiado ocho veces de trabajo y, aunque pueda parecer una locura, todas han sido por mi propia decisión, porque sentía que los valores de las empresas en las que estaba no iban acordes conmigo. En uno de estos cambios tuve la oportunidad de vivir en Perú, donde empecé a trabajar para una consultora especializada en procesos de selección y recursos humanos y me di cuenta de que a mis clientes les pasaba lo mismo, contrataban a perfiles muy preparados que no llegaban a encajar con la filosofía de la compañía", señala Ana Benítez, fundadora de la empresa y egresada de La Hispalense.

La consecuencia de esta situación suele ser, según Ana Benítez, que los profesionales abandonen la compañía potenciando así la frustración, el absentismo: "Lo peor que le puede pasar a los trabajadores con la desmotivación es que se conviertan en la manzana podrida dentro de un saco y que minen al resto de sus compañeros bajando la productividad".

En este contexto, más frecuente de lo que parece, la sevillana vio una oportunidad de negocio y se puso manos a la obra. En la Universidad de Sevilla compartió su idea con un grupo de investigadores multidisciplinar compuesto por Antonio Leal, Toni Moreno y Carlos Sanchís, que pasaron a convertirse en sus socios para conformar la compañía que, actualmente, reside en la aceleradora Espacio_RES en Los Remedios.

El cuestionario ha sido desarrollado por profesores de la US

El resultado de esta unión ha sido la creación de una herramienta digital basada en un test compuesto por 18 preguntas, que utiliza la Inteligencia Artificial, para analizar el nivel de alineación entre las empresas y los candidatos para una vacante. "Esta prueba es el último filtro de los procesos de selección para los candidatos que encajan completamente en el proceso", aclara la fundadora.

El cuestionario se basa en el conocido como Cultural Fit Assesment Method ("Método de evaluación del encaje cultural") desarrollado por los profesores de la Universidad de Sevilla. La herramienta pide a los candidatos que vayan puntuando 36 valores universales del uno al seis, a través de las diferentes preguntas, para recabar datos sobre sus perfiles con un resultado totalmente automático.

Se trata de un proceso que dura menos de cinco minutos y permite reducir las contrataciones fallidas hasta un 80%, disminuir el absentismo en un 50% y aumentar la capacidad de atracción y retención del talento.

La meta es llegar al máximo número de idiomas posibles

"Cuando formas una familia, lo haces con las personas con las que compartes valores. Esta misma filosofía se aplica al trabajo para que los resultados sean extraordinarios", apostilla Ana Benítez. Actualmente más de 500 usuarios han hecho uso de esta herramienta a nivel nacional e internacional. De hecho, la compañía, que el año pasado fue finalista del Certamen Forbes a la Innovación, está presente en España, Perú, Chile, Argentina, México y Colombia.

De hecho, las previsiones de la empresa, que ha duplicado su plantilla a ochos trabajadores, no es sólo traducir la herramienta al máximo número de idiomas posibles de forma literal, sino tener en cuenta los valores de países como China para que las compañías puedan utilizarla en otras naciones: "Ya tenemos clientes que son compañías internacionales, o que tienen presencia fuera de nuestras fronteras, y nos gustaría que pudieran usar el sistema para sus procesos de contratación", matiza la fundadora.

La experta recalca además que todas las ideas de crecimiento pasan por mantener a Sevilla como su sede principal. Para 2023, pretenden cubrir todos los costes de estructura que llegan a los 100.000 euros, con el objetivo de ser "más escalables" en 2024 para llegar al medio millón de euros y a tres millones en 2025. Todo un reto para potenciar la cultura empresarial, es decir, las creencias y valores compartidos por los miembros de una compañía.