Coronavirus: Lío en Cazalla de la Sierra por un bulo sobre una pareja llegada desde Madrid contagiada

Los bulos sobre coronavirus acaparan buena parte de la actualidad informativa. En Cazalla de la Sierra, un audio difundido por Whatsapp y compartido por buena parte de los vecinos del municipio así como de pueblos vecinos como Constantina y El Pedroso, ha obligado al alcalde de la localidad, Sotero Manuel Martín Barrero, a intervenir a través de un comunicado y un vídeo difundido por las redes sociales del Ayuntamiento para desmentir el contagio de una familia llegada desde Madrid que ha provocado "un incendio en las redes", llegado a rozar, en palabras del alcalde, "la incitación al odio".

"Familia, tened cuidado porque hay un nota de Madrid que vive en la calle del Azahín que tiene el virus", alerta el mensaje de voz difundido por Whatsapp. El mismo, asegura que ha sido la Policía Local la que ha confirmado este contagio y que se trataría de una persona "con síntomas leves" y que por eso ha sido "enviado desde el hospital a su casa porque no hay camas", explica el mensaje. "Por lo visto, me ha dicho un vecino de enfrente, que tiene un hijo que entra y sale de la vivienda. Así que tened cuidado, que esto está aquí ya", concluye el audio.

El mensaje fue rápidamente difundido por los grupos de vecinos del municipio generando un "daño tremendo" y "una alarma innecesaria", en palabras del alcalde, y una situación de "pánico" y "estrés" en el municipio, según han asegurado varios vecinos a este periódico. Ante esta situación, el alcalde ha tenido que desmentir una información falsa sobre la supuesta existencia de personas contagiadas por Covid-19 en la localidad sevillana. El regidor ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha pedido colaboración ciudadana y no creer en falsas noticias que circulan por internet, ya que en el municipio, en estos momentos, "hay cero contagio de personas en estos momentos".

El gobierno municipal intervino en el asunto en un primer momento a través de un comunicado, que al día siguiente tuvo que matizar a través de un vídeo por la incertidumbre generada tanto en el municipio como en localidades vecinas.

El alcalde sí ha reconocido la llegada a Cazalla de la Sierra de un matrimonio de Madrid con segunda residencia en el municipio así como el ingreso hospitalario de la mujer en cuestión. No obstante, aunque en un comunicado confirma el positivo en coronavirus de esta persona, en su mensaje audiovisual aclara que se trata de una mujer con una enfermedad respiratoria degenerativa y que, "positivo o no en coronavirus", asegura que "no ha salido de su vivienda desde su llegada al pueblo". El alcalde insiste, además, en corregir el comunicado en otro punto para aclarar que esta pareja "llegó antes de decretarse el estado de alarma". Respecto a la situación del marido y el otro familiar, el regidor explica que "se encuentran en aislamiento preventivo en la vivienda, perfectamente de salud, y cumpliendo con los protocolos sanitarios".

Por otra parte, el alcalde Sotero Martín, ha hecho esta semana un llamamiento para que las personas, de todas las zonas del país, que tienen viviendas de segunda residencia en la Sierra Morena, no intenten trasladarse a las mismas, como ha ocurrido de forma importante los fines de semana desde que se produjo el anuncio y la entrada en vigor del confinamiento. "Se han solicitado en días pasados mallas de control de carreteras a la Sierra Morena a las autoridades competentes y se ha alertado a través de multitud de medios para que no vengan. La Policía Local y la Guardia Civil están siendo firmes con las restricciones de movilidad con numerosas sanciones", explica el alcalde.

En el mismo sentido, se ha pronunciado el regidor de Constantina, Rubén Rivera, municipio donde se va a "reforzar el control y vigilancia en este sentido, para así frenar este desplazamiento innecesario e irresponsable".

"Los alcaldes de la comarca somos muy conscientes de la importancia y necesidad del turismo y segundas viviendas en nuestras zonas, pero ahora no es momento de desplazarse a la sierra, es momento de quedarse en casa, en tu vivienda habitual", ha señalado, recordando que es "la única manera de frenar el virus".

"Estos visitantes de nuestra comarca siempre han sido una ayuda, pero ahora deben seguir ayudándonos sin desplazarse mientras dure la pandemia".