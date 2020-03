Coronavirus Sevilla: Los agricultores ofrecen su maquinaria para desinfectar los espacios públicos

El campo no se para por la crisis del coronavirus, es más, es la principal garantía de que los mercados estarán abastecidos de productos frescos. Así lo ha recordado este miércoles Asaja destacando la labor de agricultores y ganaderos que se sacrifican para que el sector siga funcionando. Con normalidad y compromiso porque la asociacion está elaborando ya un listado de afiliados que se ofrecen a prestar su maquinaria, tractores y atomizadores, para que las autoridades sanitarias coordinen las tareas de desinfección de los espacios públicos. Desde Asaja se apunta qued el empleo de este tipo de vehículos es mucho más eficiente que el tratamiento con equipos individuales.

También se ha hecho este miércoles un llamamiento general a la tranquilidad de los trabajadores, "que pueden acudir normalmente a sus puestos de trabajo y que no tienen por qué abandonarlos ni renunciar a sus empleos, ya que las normas de seguridad e higiene dictadas por las autoridades, especialmente el lavado frecuente de manos y el uso correcto de los equipos de trabajo, de transporte, y de los EPIs, están diseñados para salvaguardar la integridad física de todos los miembros de las empresas".

No obstante, desde Asaja se ha insistido en la necesidad de establecer un protocolo único y claro para que los desplazamientos a los tajos se realizan con las máximas garantías de seguridad. L casuística es grande: hay trabajadores que no tienen coche propio o no tiene carné de conducir y comparten vehículo.