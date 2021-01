"Se habla de plan 4.500 y 7.500, pero en ningún momento se dice quién va a atender esas camas". Es la queja de la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería, SATSE, en Sevilla, Reyes Zabala, tras el anunció este martes por parte de la Administración andaluza de la activación de un nuevo plan de contingencia en los hospitales ante un aumento "explosivo" de hospitalizados por Covid-19 en las últimas semanas.

Un escenario que se produciría cuando la provincia de Sevilla alcanzara 1.220 hospitalizaciones con Covid (7.500 en Andalucía, de ahí el nombre) y 183 en Cuidados Intensivos. En la actualidad hay 720 ingresados y 99 en UCI y el porcentaje de ocupación hospitalaria por Covid es del 24,6%, mientras que el total contando todas las especialidades es del 16,28%, por lo que el margen aún es relativamente amplio.

El plan incluye además la posibilidad de ampliar el parque de camas hospitalarias en 672 más con la medicalización del Hotel Exe Macarena, que reforzaría la asistencia a los pacientes de la zona Norte de la provincia y que son atendidos en el Hospital Macarena; el albergue Inturjoven de Constantina, que tendría como referencia el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte; y el Hotel Ciudad del Sol Pirula, de Écija, y donde se derivarían enfermos del Hospital de La Merced de Osuna.

"Poner a disposición camas de hoteles no quiere decir que se estén aumentando las camas hospitalarias"

"Poner a disposición camas de hoteles no quiere decir que se estén aumentando las camas hospitalarias. Si lo que quieren hacer es ingresar allí a pacientes que no precisen mucha vigilancia o que tengan que hacer aislamiento y no tengan donde hacerlo, bien, pero medicalizar un hotel con todo lo necesario con bombonas de oxígeno, camas articuladas, palos de suero... Es muy complicado y hacen falta muchos recursos. Yo lo que no quiero es que se engañe a la población hablando de una cama hospitalaria cuando lo que se va a poner a disposición es la cama de un hotel. Una cama hospitalaria no se pone en cualquier sitio. Medicalizar un hotel necesita, por supuesto personal sanitario, pero también otros muchos recursos", advierte Reyes Zabala.

No obstante, estas instalaciones medicalizadas son el segundo recurso del que echar mano, según la Junta de Andalucía, y no harán falta "de momento", tal y como ha señalado este miércoles el presidente Juanma Moreno, que ha subrayado la apuesta primero por el trasvase de pacientes entre hospitales públicos y privados a medida que los centros se vayan colapsando. La derivación podrá ser tanto del sistema público a la sanidad privada como viceversa e iría en función de las necesidades. Además, el parque de camas públicas en Sevilla sumará, previsiblemente la semana que viene, 48 unidades de hospitalización y nueve de UCI más en el Hospital Militar, con las que se podrá empezar a aliviar la presión en algunos centros sevillanos que ya estarían "colapsados" como el Hospital de Valme, según ha confirmado a este periódico la secretaria provincial de Satse.

"La situación allí es ya muy complicada porque a nivel de UCI están todas las camas ocupadas. Han abierto dos unidades más hasta alcanzar 28 y ya se han llenado. El paciente que ingrese hoy con necesidad de UCI, o se habilitan quirófanos o tendrá que ser desplazado a otro hospital porque allí ya no tienen sitio. En hospitalización, siendo el más pequeño de la capital, también es el que tiene un mayor número de ingresos", advierte la portavoz sindical.

Así todo, el anunciado Plan 7.500 hará que Sevilla pase de las 2.922 camas convencionales y 298 de UCI disponibles en la actualidad a un total de 3.618 camas convencionales y 566 de UCI, 4.184 entre las dos. La Junta prevé que, en un escenario donde en la comunidad se alcancen los 7.500 ingresos, en Sevilla, que además podría recibir pacientes de la provincia de Cádiz en el caso de que su sistema sanitario colapsara, habría unas 1.220 hospitalizaciones, con 183 pacientes en UCI. Sería entonces cuando sí se abrirían el Hotel Macarena, el Pirula de Écija y el albergue juvenil de Constantina, que aportarían 672 camas más. El establecimiento hotelero junto al Hospital Macarena tiene 331 habitaciones y capacidad para albergar 534 camas mientras el resto corresponderían a las instalaciones de Écija (23 camas) y Constantina (115).

Es en esta línea en la que, mientras la Junta activa planes que previsiblemente sumarán camas para responder a la pandemia, los sindicatos exigen profesionales para atenderlas.

"Nos resulta muy llamativo que se haga una previsión de camas sin que se haga una previsión de profesionales. Se habla de hoteles y camas, pero no de qué personal va a atender a los pacientes que se tuvieran que trasladar allí, ni de cómo se habilitarían estas instalaciones para que pudieran funcionar como un hospital. Son tantas incógnitas, que no se puede tranquilizar a la ciudadanía diciéndole que se pueden aumentar las camas disponibles con los hoteles. Nadie nos ha reunido como sindicato de enfermería para hablarnos de cuántos profesionales se han contratado para habilitar estos espacios", se queja Zabala y aclara, "es verdad que ha habido una contratación Covid en los centros, pero si estos están llenos, esos contratos están en los centros".

"Para unos cuidados sanitarios de calidad hacen falta algo más que camas; se necesitan medios y recursos humanos"

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) también cuestiona la activación de planes de contingencia por parte del Gobierno andaluz "porque los pacientes con Covid-19 no sólo necesitan una cama". A través de un comunicado, la principal sección sindical entre los galenos sevillanos destaca que "para unos cuidados sanitarios de calidad hacen falta algo más que camas".

"Lo que debe saber la población es que esos planes de multiplicación de camas en lugares como hoteles, no lleva aparejada la contratación de personal médico (y habrá dificultades para contratar personal sanitario de otras categorías, sin duda). Estos planes son una falacia en sí mismos. Para unos cuidados sanitarios de calidad hacen falta algo más que camas. Se necesitan medios y recursos humanos. Y una vez más esta será la pata de la mesa que nos falte. Todo ello derivado de años de maltrato al personal sanitario en general, y a los médicos en particular, tanto por parte de los que ahora reclaman aumentar el presupuesto en Sanidad desde la oposición como desde los que, desde el nuevo gobierno de Andalucía, han prometido tantas mejoras dejando muchas de ellas a la mitad o sin cumplir. Salvo que recurran al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero con los sanitarios, no hay Plan 7.500 que valga", destacan desde el SMS.

Por su parte, los profesionales insisten en que hay que extremar las precauciones para evitar contagios y evitar la propagación del virus. "Lo que toca es trasladar la máxima precaución a los ciudadanos, tratar de controlar los contagios y la pandemia y hacer que las medidas vayan siendo efectivas. Está bien que se medicalicen hoteles, pero que digan qué requisitos van a tener los pacientes que se van a llevar y, sobre todo, si los hoteles se están dotando con toda la infraestructura que se necesita en hospitalización y los profesionales sanitarios necesarios", insiste Reyes Zabala desde Satse Sevilla.

"Lo que necesitamos de la clase política de la comunidad andaluza y de España es valentía. Que pongan de una vez medidas de control de la pandemia en marcha que sean realmente efectivas. Restrinjan los movimientos y confinen. Lo que haga falta. Antes de que se llenen todas las camas de UCI de la comunidad. Vamos semanas tarde y aunque estén ustedes pensando en sus sillones y en futuros votos, debemos recordarles que los muertos no les van a votar. Ni a unos, ni a otros", sentencia el Sindicato Médico.