Retenciones kilométricas en ambos sentidos de la AP-4 por desprendimiento de árboles en la calzada

La autopista AP-4 permanece parcialmente cortada desde primera hora de este lunes 2 de febrero a la altura de las localidades sevillanas en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, tanto en sentido a Cádiz como a Sevilla, por desprendimientos en la calzada causada por intensas precipitaciones.

Según informa la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), en su última actualización a las 9.10 horas, el corte de tráfico en sentido a Sevilla afectada desde el kilómetro 17 (Los Palacios y Villafranca) hasta el 23 (Dos Hermanas). Y hacia Cádiz, la AP-4 acumula retenciones desde el kilómetro 15 al 17, a la altura de Dos Hermanas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido activos avisos de nivel amarillo en la zona por fuertes vientos acompañados de tormentas hasta las 09.00 horas de este lunes.