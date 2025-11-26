Cortes y desvíos de tráfico por la Navidad en Sevilla: estas son las zonas afectadas a partir del viernes
El plan navideño modificará recorridos de Tussam, limitará el tranvía, reordenará paradas de taxi y establecerá controles para acceder en coche al centro.
El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha este viernes, 28 de noviembre, la primera fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad 2025/2026, operativo hasta el domingo 11 de enero de 2026. Este dispositivo se activa, como cada año, para ordenar los desplazamientos en las zonas con mayor actividad comercial tanto en el Casco Histórico como en otras áreas comerciales de la ciudad, coincidiendo con el incremento de desplazamientos por las compras navideñas.
Novedades del plan de movilidad
En esta edición, el plan presenta como principal novedad la incidencia de las obras del carril bus segregado del Tranvibús, en el tramo comprendido entre Santa Justa y Plaza del Duque. A ello se suman los trabajos de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, cuya afección se extiende también a Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma durante estas semanas.
Desvíos al tráfico en el centro y centros comerciales de Sevilla
Como es habitual, los desvíos y regulaciones de acceso a aparcamientos y áreas comerciales se aplicarán en tres fases:
- Primera fase: desde el 28 de noviembre al 18 de diciembre de 2025.
- Segunda fase: del 19 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Tercera fase: del 3 al 11 de enero de 2026.
El plan se centra en los principales puntos de atracción de público:
- Casco Antiguo
- Nervión – Luis de Morales
- Av. de Andalucía – Av. José María Javierre / Ronda del Tamarguillo
- Calle San Jacinto y su entorno
- Calle Asunción y su entorno
- Centro Comercial Lagoh
- Centro Comercial Torre Sevilla
- Entorno del Muelle de la Sal
Durante la primera fase, los horarios variarán según la demanda, especialmente durante los fines de semana y los festivos del puente de la Constitución y la Inmaculada. En la segunda fase, el horario será flexible en Nervión, Luis de Morales, Av. Andalucía, Ronda del Tamarguillo, Torre Sevilla y Lagoh.
Controles de acceso en el Casco Antiguo
Dentro del Casco Histórico, los controles policiales funcionarán de 10:00 a 22:00, regulando la entrada de vehículos en los siguientes puntos:
- Reyes Católicos – Marqués de Paradas
- San Pablo (Julio César)
- San Vicente – Baños / Baños – Torneo (itinerante)
- Teniente Borges – Virgen de los Buenos Libros
- Alameda de Hércules – Trajano
- Puerta Osario (Puñonrostro)
- Almirante Apodaca – Plaza Ponce de León
- Gerona – Doña María Coronel
- Imagen – Santa Ángela de la Cruz / Imagen – Doña María Coronel (itinerante)
- Plaza de San Pedro – Ortiz de Zúñiga
- Puerta de Carmona (San Esteban)
- Águilas – Candilejo
- Plaza de la Pescadería – Cuesta del Rosario
- Campana
Se establecerán también cortes intermitentes y desvíos cuando los aparcamientos del centro estén colapsados, mediante controles en:
- Torneo – Baños
- Reyes Católicos – Marqués de Paradas / Julio César
- Puerta Osario (Puñonrostro)
- Gerona – Doña María Coronel
- Almansa – Pastor y Landero
- Rábida – Palos de la Frontera
Los días 25 de diciembre, 1 de enero, 4, 5 y 6 de enero, las medidas se adaptarán a la demanda real de tráfico.
Desvíos y cambios de paradas en Tussam
Tussam aumentará la frecuencia de autobuses en las líneas que conectan con las áreas afectadas. Además, se aplicarán restricciones por acumulación de público:
- Líneas 27 y 32: seguirán limitadas en Ponce de León debido a las obras del BTR.
- Líneas 13 y 14: podrán finalizar recorrido en Alameda si no es posible circular por Plaza del Duque, o incluso en Barqueta si la Alameda está congestionada.
- Línea T1 (tranvía): final en Archivo de Indias; aunque puntualmente puede quedar limitada en Puerta Jerez.
Otras líneas podrán sufrir modificaciones puntuales, anunciadas a través de canales oficiales.
Paradas de taxi en el centro
Se ampliará la parada de taxis en calle Imagen, frente a Santa Ángela de la Cruz, aprovechando la zona de carga y descarga fuera de su horario habitual, debido al corte por obras en el eje Martín Villa – Laraña. En la segunda fase, se anula la parada del eje Encarnación – Campana por dichas obras.
También se suprime la parada de Alemanes todos los fines de semana entre el viernes a las 16:00 y el domingo a las 24:00.
Eliminación de los aparcamientos de motos y limitación a bicis y patinetes
Los aparcamientos de motos en plaza de San Francisco y calle Entrecárceles quedarán suprimidos:
- Lunes a viernes no festivos: de 15:00 a 22:00
- Sábados, domingos y festivos: todo el día
Podrán retirarse también otros aparcamientos si fuera necesario, con señalización previa. Además, se vigilará especialmente el estacionamiento indebido.
Durante la segunda fase del plan, bicicletas y patinetes no podrán circular por el carril bici de la Avenida de la Constitución entre las 10:00 y las 24:00.
Cortes de tráfico por el espectáculo Navigalia
Con motivo del espectáculo visual Navigalia, proyectado desde el Muelle de la Sal, podrán producirse cortes puntuales en:
- Puente de Triana
- Paseo Cristóbal Colón
- Cualquier otra vía de la zona necesaria para garantizar la seguridad
Los pases, que pueden generar afectación al tráfico, serán a las 20:00, 21:00 y 22:00, hasta el 4 de enero de 2026.
Medidas de seguridad extra en el centro durante los fines de semana
Este sábado 29 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, se suprimirán temporalmente:
- La parada de taxis de calle Alemanes
- Las dos paradas de coches de caballos en Plaza del Triunfo y Plaza Virgen de los Reyes
Estas restricciones se aplicarán desde el viernes 28 a las 16:00 hasta el domingo 30 a las 24:00, y se repetirán todos los fines de semana mientras esté vigente el plan.
