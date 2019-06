Las cosas siempre por su nombre

Explicó que su línea de trabajo es clara y concisa: quieren ahondar en la problemática desde la base y partiendo de tres pilares fundamentales como son la calle, la familia y la escuela, “Tenemos que abolir la frontera del miedo, esa barrera que separa a las familias del equipo docente. No debemos verlo como un conflicto, es una oportunidad para educar a los chavales” continuó explicando el experto pedagogo.

El mundo árabe desde la mirada de los expertos

Ayer quedó clausurado el curso sobre Magreb, Oriente Medio y Europa. Entendimiento entre culturas. Relaciones y desafíos bajo la batuta de Javier Fernández Arribas, Director de Atalayar que, en el día de ayer, mantuvo una entrevista coloquio con Pedro Martínez Avial, Director de la Casa Árabe y que ha trabajado en embajadas repartidas por todo el mundo como las de Iraq, República Checa, Cuba, Chile y México.

En la entrevista, Avial abordó numerosos temas como la situación de Argelia, “es un país que estabapolítica anquilosado y, en la actualidad, es bueno que evolucione y recoja las inquietudes de la población. Por ejemplo, la tasa de paro en Argelia es altísima, hay numerosos jóvenes bien formados que no encuentran trabajo y eso está creando, junto con otros temas de importancia, malestar en la sociedad “.

Explicó que durante los dos años que lleva como director en la Casa Árabe “las embajadas de Oriente Medio se han movido más. Cuando llegué fui a visitar a todos los embajadores árabes y la embajada de Marruecos no me recibió, aunque la embajadora actual es muy activa y trabaja en muchas cosas con nosotros”. No pasó por alto un tema delicado como es la islamofobia, “es un tema importante porque la religión está detrás de la cultura de cada país y se debe ahondar en las raíces religiosas y comprenderlas”, finalizó.