La cotorra más cofrade se hace viral en redes sociales

La Semana Santa de Sevilla se vive con gran pasión en muchas casas sevillanas y es que esta tradición no entiende de edades ni de especies y es que hay un vídeo de una cotorra que se mueve al son de una marcha de Semana Santo, algo que si no se ve, no se cree. El vídeo se ha convertido en viral en redes sociales debido a la guasa sevillana y es que la ciudad hispalense y sus habitantes son capaces de coronarse como unos grandes genios del humor.

El vídeo lo ha subido a su cuenta @ranciogram y sus seguidores no han dudado ni por un segundo en comentar con gran cachondeo la publicación de Instagram. La cotorra debe estar acostumbrada a escuchar este tipo de música porque realmente se mueve como lo hacen los pasos de las cofradías que salen en Sevilla durante la Semana Santa, de manera que cabe esperar que el propietario de la misma además de ponerle música cofrade ponga con cierta asiduidad vídeos de alguna cofradías y de manera deliberada o no, haya enseñado a su mascota a moverse de la misma manera que lo hacen los costaleros que llevan los pasos sevillanos.

Los comentarios a la publicación de Instagram no tienen ningún desperdicio, son muchos los que han querido aportar su granito de arena y se pueden leer cosas como: "Cobra sentido la frase de muchos capataces “quiero verlo volar"; "De costero a costero!!!! "; "Bota menos que algunos pasos"; "Al cielo con ella 😍"; "😂😂😂😂😂😂 izquierda alante, derecha atrás!!!"; "La de horas de escuchar bandas qué tiene encima!!!!Qué arte!!!".

Las publicaciones de mascotas en redes sociales están a la orden del día pero sin duda, hay algunos de estos animales domésticos que consiguen arrancar una risa a todos aquellos que logran dar con este tipo de contenido en redes. Puede ser que el próximo paso de esta cotorra pueda ser aprender a bailar sevillanas y le pongan algún tipo de complemento para la Feria de Abril.