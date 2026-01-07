CSIF denuncia que menores "asalvajados" se dedicaron a "burrear" a la Policía Local de Sevilla durante la Cabalgata del Polígono Sur

El sindicato CSIF ha denunciado este miércoles las condiciones en que tuvieron que trabajar los agentes de la Policía Local que el martes cubrieron el evento de la Cabalgata de las Tres Mil Viviendas. "Vivieron en sus carnes el abandono que sufrimos los policías locales de Sevilla por parte de las administraciones", ha lamentado la Central Sindical, que habla de "asalvajados" que se dedicaron a "burrear" a la autoridad con las motocicletas y los quads que les regalaron los Reyes Magos "por lo bien que se han portado", obviamente en tono sarcástico.

"El Polígono Sur desgraciadamente es un barrio abandonado que se ha convertido en una selva y que sólo interesa a los políticos en periodo electoral. Allí sólo se actúa para hacer el paripé pero no se hacen operativos policiales contundentes para dejar claro que, como en el resto de los barrios de Sevilla, existen normas que hay que cumplir", indica CSIF en una nota.

A la Cabalgata del Polígono Sur acudió un dispositivo de cuatro patrullas. "Seguramente para cualquier otro barrio de Sevilla habría sido suficiente, pero todos sabemos qué es lo que sucede allí el día de Reyes. Sus Majestades son muy generosos con algunos niños del barrio y les suelen traer motocicletas y quads por lo bien que se han portado", prosigue. "El entretenimiento de estos niños y algunos padres era burrear al policía pasando a toda leche a escasos metros de los compañeros y compañeras, algunos tan cerca que los policías se tuvieron que apartar para no ser atropellados", lamenta. "No sólo pusieron en riesgo la integridad de los policías, sino también la de los propios participantes de la cabalgata, ya que en alguna que otra ocasión atravesaron el cortejo con los vehículos", asegura CSIF.

El sindicato denuncia que tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación del Gobierno "silencian lo que sucedió". "Nosotros no podemos callarnos porque, si lo hacemos, seriamos cómplices. Si hubieran atropellado a algún compañero o a algún integrante del cortejo, hoy no podrían decir lo bonito e idílico que fue ayer la cabalgata como nos están vendiendo", afirma.

"No queremos estigmatizar a ningún barrio. Sabemos que en el Polígono Sur hay muchas familias humildes que nada tienen que ver con estos personajes asalvajados, pero el Ayuntamiento no puede poner en peligro la integridad física de los policías que allí prestaron servicio. Tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación del Gobierno saben qué es lo que hay allí los días de Reyes y, si quisieran, se podría montar un buen operativo policial para atajarlo e intervenir esos vehículos que circulan sin seguro y conducidos la mayoría por niños y niñas menores de edad", finaliza CSIF.