¿Cuándo y cómo se puede solicitar el Bono Sevilla de Navidad?

Estas navidades los sevillanos podrán aprovecharse de la nueva edición de Bono Sevilla de Navidad con la que se podrá comprar más barato en el comercio minorista de la ciudad. La campaña incluirá los momentos más importantes de la campaña navideña, incluyendo Navidad, Año Nuevo, Reyes y las primeras semanas de enero de 2024.

¿Cuándo se puede solicitar el Bono Sevilla?

La campaña de Bono Sevilla de estas navidades tiene dos fases. En la primera, que tiene lugar entre el 9 y el 19 de diciembre, está pensada para la adhesión de los comercios que quieran participar en esta campaña. La segunda, en la que los sevillanos podrán conseguir sus bonos y hacer uso de ellos, se producirá entre los días 20 de diciembre de 2023 y 18 de enero de 2024.

¿Cómo se pueden conseguir los bonos?

Estos bonos, como en las campañas anteriores, podrán conseguirse a través de la web www.bonosevilla.es. Esta permitirá a los sevillanos mayores de 18 años comprar un máximo de cinco bonos (cada uno por 15 euros) introduciendo su DNI en la web y siguiendo los pasos indicados en la misma. Tras esto se recibirá un código QR que se podrá usar en los establecimientos adheridos a la campaña, que también se podrán consultar en la web una vez terminada la fase de solicitud los comercios.

Esta edición navideña de Bono Sevilla se pondrán a la venta 55.550 bonos con un coste de 15 euros cada uno y un valor de 25 euros en tienda, es decir, cada persona podrá gastarse hasta 75 euros y conseguir bonos por un valor de 125 euros. El Ayuntamiento de Sevilla asume la diferencia entre el precio y el valor del bono para favorecer la actividad en los pequeños comercios locales de la ciudad y aliviar también la economía doméstica de los ciudadanos en estas fechas tan importantes del año.

Los bonos se podrán comprar hasta el último día de la campaña o hasta fin de existencias, pero no podrán canjearse a partir del 18 de enero de 2024 y no se devolverá el dinero de los bonos no canjeados. Estos bonos podrán usarse en compras igual o superiores a 25 euros. El Ayuntamiento establece que no se podrán usar los bonos en compras inferiores a estos precios, mientras que si la compra supera el valor del bono, simplemente deberá abonar la diferencia.