¿Cuándo vuelve el sol a Sevilla?

El 2026 comenzó con el enero más oscuro que se recuerda en Sevilla, encadenando jornadas grises, cielos nubosos y una inestabilidad casi permanente. Ahora, después del paso de sucesivas borrascas atlánticas, parece que el sol podría asomarse de nuevo este fin de semana. Así lo indican las previsiones de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que anticipan una tregua en el tiempo y la llegada de algo de luz a la capital hispalense.

Por el momento, este jueves 12 de febrero, la ciudad continúa bajo la influencia de la borrasca 'Nils', con una nubosidad que se irá despejando a medida que avancen las horas. La probabilidad de precipitaciones en Sevilla es del 25% y, a nivel de provincia, el porcentaje aumenta por la tarde en localidades del norte: 50% - 60% en Alanís, Constantina o Cazalla de la Sierra. Asimismo, las temperaturas mínimas viven un ligero descenso, mientras que las máximas suben, rozando los 20ºC en la capital o Lebrija.

Aviso amarillo por viento este viernes 13 en Sevilla

Según informa la Aemet en redes sociales, las precipitaciones y los fuertes vientos continuarán de manera generalizada este viernes 13 de febrero en Andalucía. La causa es el paso de una nueva borrasca, 'Oriana', que volverá a poner bajo aviso a buena parte del territorio andaluz, incluida la provincia de Sevilla. Se esperan entonces rachas de hasta 70 km/h, tanto en la campiña como en la sierra sur.

Además, las previsiones apuntan a cielos cubiertos con lluvias que se irán desplazando hacia el este, más probables e intensas en las sierras Béticas. De acuerdo con la Aemet, las probabilidades son del 100% en numerosos municipios, como la capital, Coria del Río, Alanís o Cazalla de la Sierra; y, en todos ellos, comenzará a amainar a partir de las 18:00 de la tarde.

¿Vuelve el sol a Sevilla este fin de semana?

Previsiones del tiempo para Sevilla / Aemet

El sol se cuela definitivamente en Sevilla este sábado 14 de febrero. Cielos prácticamente despejados, sin lluvias y sin avisos, serán los claros protagonistas de la jornada. Se presenta entonces un escenario de estabilidad, que se generaliza a la mayor parte de la provincia y rompe con el patrón anterior. No obstante, las previsiones apuntan a un pronunciado descenso de las temperaturas mínimas, bajando hasta los 8ºC en la capital o 4ºC en Alanís.

En puntos del sureste, se prevé algo más de nubosidad, con un 10% de probabilidades de lluvia en Osuna o un 20% en El Saucejo. A pesar de ello, el Sol reinará en Sevilla, Dos Hermanas e incluso puntos del norte como Cazalla de la Sierra o Guadalcanal.

Finalmente, el domingo 15 de febrero vuelve a nublarse en algunas zonas, mientras que otras permanecen más soleadas. Las mínimas bajan un poco más (6ºC en Sevilla) y las precipitaciones se asoman ligeramente, con cielos cubiertos para emprender una semana que, de nuevo, podría ser ligeramente lluviosa. En cualquier caso, las previsiones pueden variar y es importante permanecer atento a las actualizaciones de los avisos meteorológicos.