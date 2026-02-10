El enero más oscuro en Sevilla: mínimos históricos de horas de sol en los últimos 30 años

Sevilla fue una de las ciudades afectadas por la fuerte reducción de horas de sol registrada en la península ibérica durante el pasado mes de enero, que se cerró con un 30% menos de insolación respecto a la media habitual, según datos analizados por el investigador Dominic Royé y difundidos por la agencia EFE.

Este descenso se enmarca en un contexto excepcional: enero de este año fue el mes con menos horas de sol en la península desde 1996 y el segundo más oscuro de toda la serie histórica iniciada en 1984, debido al persistente tren de borrascas que ha afectado a España durante las últimas semanas.

El gráfico elaborado por Royé, investigador de la Misión Biológica de Galicia (MBG), a partir de datos de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), muestra que enero presentó la mayor anomalía negativa de horas de sol de toda la serie, con una media de 29 horas menos de insolación en la península, solo superada por 1996, cuando se registraron 33 horas menos.

Gráfico elaborado por Dominic Royé, investigador de la Misión Biológica de Galicia (MBG) / EFE/ Dominic Royé

Según explicó Royé a EFE, los valores habituales de insolación en enero en la península rondan las 185 horas de sol, aunque con notables diferencias territoriales. En el norte suelen situarse entre 100 y 120 horas, mientras que en el sur alcanzan normalmente entre 250 y 270 horas. Este año, sin embargo, casi todo el territorio quedó por debajo de esos valores, con la excepción de Murcia, Almería y Baleares, que se mantuvieron dentro de la normalidad.

Aunque Sevilla no se encuentra entre las zonas más afectadas, su caída del 30 % es inferior a la registrada en otras ciudades como Madrid (20%), pero menor que la de localidades del norte como Gijón (40%) o Burgos (40%).

Las mayores anomalías se concentraron en la fachada atlántica y el noroeste peninsular, especialmente en Galicia. En ciudades como Santiago, las horas de sol se redujeron casi un 50%, mientras que en Vigo descendieron un 48% y en A Coruña, un 46%. Incluso mayores fueron las caídas en Ourense (57%), Pontevedra (56%) y Lugo (55%).

Royé explicó que la nubosidad es el principal factor que provoca esta reducción de la insolación, aunque matizó que una mayor cantidad de precipitaciones no implica necesariamente menos horas de sol. Puede haber cielos cubiertos sin lluvia o episodios de lluvias intensas en periodos cortos que después dan paso a claros.

También influyen la estación del año y la duración de los días, ya que en enero las jornadas son más cortas que en meses como julio.

Efectos en el estado de ánimo

El investigador recordó que la reducción de horas de sol tiene efectos conocidos sobre el estado de ánimo, tanto a nivel fisiológico como psicológico. “Tiene un efecto fisiológico pero también psicológico, porque nos deprime muchas veces, sobre todo a los que estamos más al norte”, señaló.

Royé añadió que, en ocasiones, esa sensación de menor luminosidad se acentúa por la percepción social, incluso cuando los datos no muestran una tendencia claramente más lluviosa que otros años. En este sentido, destacó el papel de la información meteorológica: “En la prensa está muy presente que hay borrascas, además de que son de alto impacto, porque todas tienen nombre”.

La última borrasca nombrada ha sido Marta, la decimotercera de alto impacto de la temporada. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es el año en el que antes se ha llegado a la letra ‘M’, un hito que hasta ahora ostentaba Myriam, nombrada el 3 de marzo de 2020. A partir de este miércoles, llegará a la península una nueva borrasca, Nils.