La Cuaresma en Sevilla 2026: cuándo empieza, cuándo acaba, significado y fechas clave de la Semana Santa
El Miércoles de Ceniza marca cada año el inicio de la cuaresma, que se extiende a lo largo de 40 días
Sevilla volverá a medir el tiempo en clave cofrade a partir de la Cuaresma de 2026. Con el Miércoles de Ceniza como punto de partida, comenzará la cuenta atrás para celebrar la Semana Santa. Hasta ese momento, la ciudad se verá envuelta en semanas de cultos y preparativos, que se viven cada año como uno de los episodios más importantes del calendario litúrgico. Pero ¿qué día se iniciará este proceso?
Más allá de su significado religioso, la Cuaresma fija las fechas que organizan el año cofrade: desde el inicio del ayuno y la penitencia hasta el Domingo de Resurrección. Por ese motivo, saber cuándo empieza, cuándo termina y cuáles son las jornadas clave permite entender cómo se prepara Sevilla para uno de los momentos anuales más esperados.
¿Cuándo empieza y cuándo termina la Cuaresma 2026?
La Cuaresma es un período litúrgico que se extiende a lo largo de 40 días, destinado a la preparación espiritual de la Pascua. En concreto, son seis semanas de purificación e iluminación interna, que comienzan con el Miércoles de Ceniza y finalizan el Jueves Santo. No obstante, todas estas celebraciones cuentan con fechas variables, elegidas en función del calendario lunar.
La Pascua se establece el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. A partir de ahí, se cuentan 40 días hacia atrás, excluyendo los domigos. La fecha que resulte es el inicio de la Cuaresma. Por lo tanto, en 2026, este período abarcará desde el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) hasta el 2 de abril (Jueves Santo).
Fechas clave de la Semana Santa 2026
De acuerdo con el calendario litúrgico de 2026, la Semana Santa se extenderá desde el 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el 5 de abril (Domingo de Resurrección). Entre tanto, algunas de sus jornadas serán, como cada año, especialmente claves, ya sea desde el punto de vista cristiano o laboral. En concreto, el Jueves Santo (2 de abril) será festivo en algunas comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía; mientras que el Viernes Santo (3 de abril), lo será en todo el país.
A continuación, vemos cada una de las fechas que componen la Semana Santa y su significado:
- Domingo de Ramos (29 de marzo de 2026): entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.
- Lunes Santo (30 de marzo de 2026): Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.
- Martes Santo (31 de marzo de 2026): Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las Negaciones de San Pedro.
- Miércioles Santo (1 de abril de 2026): Judas Iscariote conspira para traicionar a Jesús.
- Jueves Santo (2 de abril de 2026): Lavatorio de los pies. La Última Cena. Eucaristía. Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Arresto de Jesús.
- Viernes Santo (3 de abril de 2026): Crucifixión de Jesús.
- Sábado Santo (4 de abril de 2026): Víspera de la Pascua.
- Domingo de Pascua (5 de abril de 2026): La resurrección de Jesús.
