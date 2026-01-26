Cuatro afectados por inhalación de humo tras el incendio de un cuadro de contadores en Burguillos

El suceso ha ocurrido en una vivienda en la avenida de Andalucía.

Cuatro personas han resultado afectadas de diversa consideración al incendiarse un cuadro de contadores en una vivienda de Burguillos, según ha informado el servicio de emergencias 112, adscrito la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ocurrió sobre las 11.20 de la mañana de este lunes. A esa hora, un ciudadano avisó al 112 para informar de que estaba ardiendo un registro eléctrico dentro de una vivienda situada en la avenida de Andalucía. La sala coordinadora informó de inmediato a los Bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias.

La Policía Local y los sanitarios comprobaron que cuatro personas se vieron afectadas por inhalación de humo. Una mujer de 30 años tuvo que ser evacuada al hospital Virgen Macarena, mientras que dos hombres de 43 y 45 años y otra mujer de 58 recibieron asistencia en el lugar del suceso, sin que fuese necesario su traslado hospitalario.

En cuanto al fuego, los bomberos han indicado que el incendio dañó el cuadro de contadores del interior de la vivienda pero no se extendió al resto del inmueble.