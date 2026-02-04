Cuatro coches implicados y un herido leve en un accidente con vuelco en la Glorieta de los Marineros

Un siniestro vial ocurrido a primera hora de este miércoles ha obligado a la Policía Local de Sevilla a activar desvíos de tráfico en la Glorieta de Marineros, tras verse implicados cuatro vehículos, uno de los cuales ha quedado volcado.

El accidente se ha producido en torno a las 7:45 horas y ha dejado una persona herida leve, que ha sido atendida en el lugar. Los agentes regulan el tráfico en la zona y mantienen los desvíos activos mientras se desarrollan las labores de asistencia y retirada de los vehículos, por lo que se recomienda a los conductores seguir las indicaciones de la Policía Local y extremar la precaución.