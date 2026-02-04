Cuatro coches implicados y un herido leve en un accidente con vuelco en la Glorieta de los Marineros

DIRECTO
Estado en el que quedó el vechículo volcado en la vía.
Estado en el que quedó el vechículo volcado en la vía. / D. S.

Un siniestro vial ocurrido a primera hora de este miércoles ha obligado a la Policía Local de Sevilla a activar desvíos de tráfico en la Glorieta de Marineros, tras verse implicados cuatro vehículos, uno de los cuales ha quedado volcado.

El accidente se ha producido en torno a las 7:45 horas y ha dejado una persona herida leve, que ha sido atendida en el lugar. Los agentes regulan el tráfico en la zona y mantienen los desvíos activos mientras se desarrollan las labores de asistencia y retirada de los vehículos, por lo que se recomienda a los conductores seguir las indicaciones de la Policía Local y extremar la precaución.

