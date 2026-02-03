Sevilla se prepara para dos días con alto riesgo de riadas

Sevilla se prepara para dos días en los que el riesgo de inundación es elevado, no sólo porque se prevén lluvias continuas sino porque los ríos vienen ya muy crecidos y el terreno no tiene más capacidad de absorción. Los puntos críticos del Guadalquivir están en Cantillana y Lora, mientras que otros ríos como el Guadaíra, el Guadiamar o el Genil en Écija van también muy crecidos. Todos los embalses de la provincia de Sevilla continúan expulsando agua. El pantano Torre del Águila, en las inmediaciones del Palmar de Troya, está al borde de su capacidad.

Las autoridades tratan de minimizar riesgos con medidas como la suspensión de las clases en colegios e institutos este miércoles, para evitar al mínimo los desplazamientos de la población. Las universidades sevillanas se han sumado a esta decisión y tampoco impartirán clases a lo largo de la jornada.

En la mayor parte de la provincia de Sevilla, el nivel de aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y viento es el amarillo, que estará activo desde la pasada medianoche y se mantendrá, si no hay cambios, también durante la jornada del jueves. La Junta ha decretado el nivel 2 del plan de emergencias por riesgo de inundaciones, mientras que el Ayuntamiento mantiene el nivel 1 de su propio plan.

El gobierno local anunció diversas medidas, como cortes de tráfico en la SE-20 o Ronda Supernorte desde las once de la noche de este martes hasta las siete de la mañana del jueves, así como refuerzos en los servicios de emergencias y el cierre temporal del Real Alcázar. Todos los parques de la ciudad permanecerán cerrados para evitar heridos por caídas de árboles y ramas.

Hay un refuerzo excepcional de todos los servicios operativos de Sevilla ante la situación de alerta. Policía Local, Bomberos y Protección Civil duplican su presencia desde la noche de ayer, y también se incrementa la atención del 092. La Unidad Municipal de Intervención y Emergencia Social (Umies) ha activado toda su plantilla, con 18 equipos operativos, y se han habilitado plazas en hostales para alojar a más personas. Parques y Jardines movilizará a 300 personas, mientras que Lipasam y Emasesa refuerzan sus servicios. Además, se ha activado a las empresas de conservación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para atender incidencias prioritarias y no trabajo ordinario.

Durante todo el día, permanecerán cerrados los centros cívicos, suspendiéndose todos los talleres socioculturales; también se cierran todos los parques, las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes, tanto interiores como exteriores, el cementerio, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día. Por otro lado, está prevista la intensificación de la vigilancia en zonas de riesgo. Además, en aquellas áreas con probabilidad de inundación, la Policía Local y Protección Civil incrementan su presencia. Las medidas fueron anunciadas ayer al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal, que contó con la presencia del alcalde hispalense, José Luis Sanz, así como con todos los servicios municipales, delegados y servicios de emergencia.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos refuerza con más personal los 13 parques gestionados directamente por esta entidad, mientras que los otros 14 parques de titularidad municipal también permanecen coordinados dentro del Sistema Provincial. La sala del Cecop contará de manera permanente con un mínimo de tres operadores para garantizar la atención y coordinación de incidencias. La Diputación recomienda a los ayuntamientos, especialmente los situados en el Alto y Bajo Guadalquivir y en la Sierra Sur, activar sus planes municipales de emergencia y reforzar los mensajes preventivos a la población.