Cuatro jóvenes heridos leves en un accidente de tráfico en la Carretera de Su Eminencia

Cuatro personas resultaron heridas leves este domingo tras un accidente de tráfico registrado en la Carretera de Su Eminencia, en Sevilla, según informó el servicio de Emergencias Sevilla.

El siniestro se produjo alrededor de las 13:30 horas y estuvo protagonizado por dos turismos. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron lesionadas, lo que obligó a la Policía Local a activar un corte de tráfico en la zona para facilitar las labores de asistencia y garantizar la seguridad vial.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (CES 061), que atendieron a los heridos en el mismo lugar del suceso. La Policía Local abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente.

A las 14:40 horas, el tráfico quedó completamente restablecido en la Carretera de Su Eminencia, a la altura de la calle Luis Ortiz Muñoz. Según las últimas informaciones, las cuatro personas heridas tienen edades comprendidas entre los 20 y 25 años y presentaban lesiones de carácter leve.