Esto es lo que cuesta que Sevilla acoja la final de la Copa del Rey los próximos tres años

Según ha podido saber Diario de Sevilla la Junta de Andalucía pagará hasta 4,5 millones de euros para que el estadio de la Cartuja acoja la final de la Copa del Rey. El convenio establece unas cantidades que la administración autonómica tendrá que pagar a la Real Federación Española de Fútbol que van aumentando según los años. De esta manera, el protocolo establece que la Junta pagará tres milones de euros en la edición de 2026, cuatro en la de 2027 y 4,5 millones en 2028. La anterior edición la Federación ingresó 700.000 euros por este concepto.

En cualquier caso, es habitual que la celebración de grandes eventos tengan un precio. De este modo, para los Gramy Latinos, Andalucía firmó un acuerdo por 18 millones de euros, que incluía la celebración de 15 actos desde 2023 a 2025.

En cuanto a la final de la Copa del Rey, cuya fecha aún se está negociando, hace unos días se conoció que el estadio de la Cartuja repetirá como sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028 como fruto del acuerdo de renovación alcanzado entre la Junta de Andalucía y la Real Federación Andaluza de Fútbol. Aquí, la experiencia es un grado. Sevilla ha sido escenario de las últimas seis finales coperas de forma consecutiva desde la edición de 2020 -que se atrasó por la pandemia-, aunque son siete en total las que ha albergado porque hay que sumar las de 1999 que conquistó el Valencia ante el Zaragoza.

El éxito de organización, pese a las deficiencias en los accesos al recinto, que han mejorado bastante, ha sido alto, por lo que la RFEF ha decidido apostar de nuevo por el estadio sevillano y no regresar, de momento, a un sistema rotatorio al que ya no se volverá al menos hasta 2029. Y es que no son tantos los estadios con capacidad para acoger el evento, ya que se exige un mínimo de 50.000 espectadores.

El impacto económico de la final de la Copa del Rey de 2025, disputada en Sevilla entre el Barcelona y el Real Madrid superó los 75 millones de euros, según explicó entonces Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deportes. Fue entonces cuando el estadio de la Cartuja estrenó la ampliación de su aforo a algo más de 70.000 espectadore. La repercusión mediática internacional alcanzó los 450 millones de espectadores en más de 180 países.

En cuanto a la incidencia en los hoteles de Sevilla y su provincia, se rozó el lleno absoluto, concretamente, fue un "lleno técnico" en el último fin de semana de abril, coincidiendo con la temporada alta en los alojamientos de la ciudad. Un año antes, en 2024, ocurrió lo mismo.