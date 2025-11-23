Mucho cuidado si dejas un mueble en la calle y no avisas al servicio de Lipasam: esta es la multa que te pueden poner en Sevilla

Llegado el momento, es común encontrarse en la situación de tener que desprenderse de un mueble o un electrodoméstico del hogar. Sin embargo, no basta con depositarlo en la calle al lado del contenedor de basura. Existe un procedimiento a seguir para estos casos e incumplirlo puede suponer una cuantiosa multa. En Sevilla, este asunto está regulado en la Ordenanza Municipal de Limpieza del Espacio Público y Gestión de Residuos Municipales, aprobada en 2024.

Esta misma norma, que regula las actividades de Lipasam, establece otras pautas orientadas a garantizar la buena convivencia vecinal. Tal es el caso de la franja horaria permitida para tirar la basura, las limitaciones en cuanto al riego de plantas en los balcones o las sanciones económicas para aquellos que sacudan sus sábanas por la ventana. Así, en lo que respecta al "depósito de residuos voluminosos en la vía pública" se establece una importante condición para evitar evitar caer en una infracción.

¿Cómo puedo desprenderme de un mueble inservible en Sevilla?

"Se prohíbe el abandono de residuos voluminosos y enseres (muebles, colchones, restos de obras, electrodomésticos, cajas de cartón y embalajes, etc.) en la vía pública, salvo que se haya solicitado y programado el servicio de recogida de los mismos por Lipasam", recoge el artículo 11.16 de la ordenanza municipal. Además, es preciso estar presente en el lugar y día indicados.

Por lo tanto, las personas que deseen desprenderse de muebles u otros enseres inservibles deberán, según el artículo 102:

Solicitar la programación de este servicio a Lipasam , a través del teléfono de atención municipal o el formulario que aparece en la página web. Una vez hecho esto, la empresa pública informará al usuario sobre los detalles de la recogida; es decir, las cantidades y tipos de enseres que puede recoger, además del día y lugar específicos para ello.

, a través del teléfono de atención municipal o el formulario que aparece en la página web. Una vez hecho esto, la empresa pública informará al usuario sobre los detalles de la recogida; es decir, las cantidades y tipos de enseres que puede recoger, además del día y lugar específicos para ello. Depositar directamente este tipo de residuos en los puntos limpios.

Teniendo esto en cuenta, "se prohíbe de manera expresa el abandono incontrolado de estos residuos"; así como también "el acopio y la acumulación con carácter permanente de elementos voluminosos en el espacio público". Por lo tanto, esta acción cuenta con su correspondiente sanción económica.

Esta es la multa por abandonar un electrodoméstico en la vía pública

De acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza municipal, el depósito de residuos voluminosos en la vía pública, sin haber informado previamente a Lipasam, está tipificado como una infracción leve. Esto significa que la multa asciende a los 750 euros, la misma cantidad que se establece en el caso de sacudir las sábanas por la ventana, escupir en la calle o lavar vehículos y maquinaria en el entorno urbano si no se trata de una actuación de emergencia.

Ahora bien, en el supuesto de que el infractor reincida en la mencionada acción o no atienda al requerimiento de la autoridad competente, podría pasar a considerarse una infracción grave, con la consecuente sanción económica de hasta 1.500 euros.