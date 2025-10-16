La cúpula del Virgen del Rocío se ilumina de verde por el Día Mundial contra el Dolor

El Hospital Universitario Virgen del Rocío conmemora el Día Mundial contra el Dolor con un completo programa de actividades promovidas por su Comisión Hospitalaria del Dolor. Con estas acciones, el centro quiere rendir homenaje tanto a los pacientes que conviven con el dolor como a los profesionales que trabajan cada día para aliviarlo.

Como gesto simbólico, desde la medianoche del 17 de octubre y durante 24 horas, la cúpula del Hospital General se iluminará de color verde, un tono que representa el control del dolor, la serenidad y el bienestar.

El patio central del hospital acogerá, del 17 al 24 de octubre, la exposición El dolor en escena: una mirada desde el cine y la televisión, una muestra gráfica que recorre distintas películas y series en las que el dolor constituye un elemento esencial de la trama. La exposición invita a reflexionar sobre las múltiples formas en que el dolor se manifiesta y afecta tanto a quienes lo padecen como a su entorno más cercano.

Además, el salón de actos del Hospital General será escenario, de 10.00 a 11.30 horas, de una serie de charlas breves dirigidas a pacientes. Los encuentros abordarán temas como el dolor crónico, el dolor oncológico, la radioterapia, el papel de la epidural en el parto y el tratamiento del dolor en pediatría. Estas sesiones estarán impartidas por especialistas del propio centro en Anestesiología, Oncología, Reanimación, la Unidad del Dolor Agudo y Pediatría.

Actividades para los más pequeños

En el Hospital Infantil, la Azotea Azul será el epicentro de las actividades dedicadas al dolor pediátrico. De 11:30 a 12:30 horas, pacientes y familiares podrán participar en la creación de un mural colectivo bajo el lema Ponle cara al dolor. También se realizarán demostraciones en vivo sobre el uso de la realidad virtual como herramienta para reducir el dolor y la ansiedad en niños, así como otras terapias no farmacológicas aplicadas al alivio del dolor.

Para cerrar la jornada, la Asociación Avanzamos Juntos ofrecerá un taller de musicoterapia titulado La música alivia, a cargo de la especialista Gabriela L. Rodríguez Calvo. Esta disciplina, reconocida por su eficacia como terapia complementaria, busca demostrar cómo la música puede convertirse en un aliado poderoso frente al dolor.