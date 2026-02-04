La dársena del Guadalquivir en Sevilla: cómo ha cambiado el río para evitar inundaciones y qué diferencia hay con el de hace siglos

El Guadalquivir sube y Sevilla lo siente. La ciudad mira de nuevo al río, entre calles cortadas, desvíos en Valdezorras y la SE cerrada al tráfico; mientras los caudales superan los 48 metros cúbicos por segundo en Arahal y Puebla de Cazalla. Así, las persistentes lluvias y los desembalses de la borrasca Leonardo dibujan con fuerza el paso del agua, pero también abren una ventana al pasado.

Porque el tramo central del Guadalquivir, la dársena, no siempre fue un canal casi inmóvil. Sus muros, esclusas y márgenes regulados esconden siglos de historia. Ahora, cuando la ciudad se protege del temporal, la mirada retorna a uno de sus símbolos más emblemáticos. Según explican fuentes de la Autoridad Portuaria de Sevilla, con el paso del tiempo, "se han ido acometiendo actuaciones sobre el cauce original con dos motivos fundamentales: evitar las tradicionales inundaciones y facilitar la navegación".

De las históricas inundaciones del Guadalquivir a la dársena de Sevilla

Sevilla ha vivido importantes riadas a lo largo de su historia; la última de ellas, en noviembre de 1961. Aquel suceso, provocado por la rotura del dique de contención en la presa del Tamarguillo, dejó sin hogar a miles de personas y desencadenó en la llamada 'operación clavel'. Asimismo, la presencia de meandros a la altura de la ciudad, la nula pendiente y las marismas solían dificultad la navegación y favorecer las inundaciones.

Esta orografía llevó a que el desarrollo urbano del siglo XX se centrase especialmente en la transformación de un tramo del río en la dársena que hoy conocemos; si bien es verdad que ya se habían realizado importantes actuaciones con anterioridad. Es el caso de la Corta de Coria del Río (1794), primera intervención de este tipo sobre el caudal y punto de partida para la modernización del Guadalquivir.

Qué es una corta y por qué fue clave en el Guadalquivir

"Una corta es una desviación que se aplica en un cauce para disminuir el riesgo de inundación y alejar las aguas de los núcleos urbanos", explica José Ángel Ríos, autor de El Pez Globo: una historia de la expo' 92, en su perfil de X. "Con frecuencia, se unen curvas y estrangulan meandros. Todo ello, le da al río un itinerario más recto, lo que ayuda a mejorar el desagüe". En este sentido, además del problema de las crecidas, "la navegabilidad del Guadalquivir ha sido determinante en los ciclos de pujanza y crisis del puerto", según se extrae de Historia Gráfica del Puerto de Sevilla. Edición 150 aniversario.

"La necesidad de protección frente a las riadas ha venido dando origen a cortas, tapones y reposicionamientos del cauce vivo", prosigue el texto. "Un hito fundamental fue la definición del Plan de Delgado Brackenbury, y posterior implantación a lo largo de las décadas, de la dársena y el muro contra inundaciones, mejorado por la nueva esclusa". Hoy en día, la dársena presenta zonas pertenecientes al cauce original del río y otras que se excavaron artificialmente, como el Canal de Alfonso XIII; que, el próximo 6 de abril, celebrará su centésimo aniversario.

Las principales obras hidráulicas del Guadalquivir en Sevilla

El período de transformación en los muelles de Sevilla ya había comenzado a cobrar impulso en 1870, con la creación de la Junta de Obras del Puerto. Pero los grandes cambios se sucedieron en el siglo XX, gracias al trabajo de ingenieros como Luis Moliní y el ya mencionado José Delgado Brackenbury, que mejoraron las condiciones de navegabilidad, transformaron la estructura urbana de la actual capital hispalense y realizaron proyectos para la protección de la ciudad ante el riesgo de riadas.

Fue entonces cuando se habilitaron muelles como los de Nueva York, Delicias y Tabalada, con los que se adaptó el espacio portuario al potencial comercial, logístico e industrial de la zona. El nuevo siglo trajo también consigo las principales modificaciones del antiguo cauce: desde la Corta de Tablada en 1926 hasta la Corta de la Vega de Triana o la esclusa de la Punta Verde en los años cincuenta. Con el tiempo, se proyectó la Corta de la Cartuja y las inundaciones fueron a menos, especialmente hacia el último tercio del siglo.

La esclusa 'Puerta del Mar', clave para el control del Guadalquivir en Sevilla

En el año 2010 se inauguró la nueva esclusa, conocida como 'Puerta del Mar', en analogía con las históricas puertas de Sevilla. Su emplazamiento extiende la dársena hacia el sur y cuenta con unas compuertas coronadas a 9 metros sobre el nivel del mar. Una de sus principales funciones es "proteger a Sevilla de las históricas inundaciones y mantener el nivel del agua de la dársena", explican las mismas fuentes de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Así, la ciudad "está protegida por un muro de defensa que la rodea y esta esclusa actúa como cierre del lado sur".

Además, la esclusa también funciona como 'ascensor de barcos'; es decir, "la entrada de buques al Puerto de Sevilla está marcada por las mareas". De manera que,"al transitar por el canal de navegación, los buques utilizan las mareas con el fin de aprovechar el nivel de agua suplementario que aportan las mismas; y, de esta forma, incrementar el calado operativo optimizando la Eurovía del Guadalquivir".