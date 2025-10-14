David Casas, uno de los nuevos bomberos de Sevilla: "Duermo con los ojos abiertos, por si suena la sirena"

El bombero sevillano David Casas cumplió hace unos días su sueño de hacer una guardia junto con su padre, Juan Jesús Casas, histórico mecánico del departamento. David es uno de los nuevos bomberos que se incorporaron a la plantilla del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla a principios del mes de octubre.

"Ser bombero es para mí un sueño desde niño. Siempre he admirado a los bomberos. Vivía en una avenida y me asomaba a la ventana para verlos pasar cada vez que oía las sirenas. Era el típico niño que pedía siempre en Navidad un camión de bomberos y recuerdo la ilusión que me hizo cuando me regalaron un vehículo de escala. Además, he sido un privilegiado por tenerlo tan cerca y por poder venir al parque a ver a mi padre. Me he criado aquí, entre coches de bomberos", explica el nuevo miembro del servicio, que recibió a este periódico junto con su padre en el Parque Central, junto al puente de San Bernardo.

Dos generaciones en el parque de Bomberos de Sevilla. / José Ángel García

David, de 28 años, accede al cuerpo de bomberos tras una oposición compleja, pero de la que guarda un buen recuerdo. "Estaba mentalizado en entrar desde el principio, y eso es duro porque me ha costado algunas amistades y relaciones". Después vino un periodo de formación, "una primera toma de contacto", hasta que se incorporó e hizo su primera guardia. "Ahora es como si estuviese en el cielo. Esto es increíble para mí", apunta. Y lo acredita mostrando fotos de niño vestido de bombero. O en una carroza que sacaron los Bomberos en la Cabalgata de Reyes de 2010, en la que estuvo junto a su hermano.

Cuenta que ya ha hecho alguna salida, aunque "no ha sido aún nada interesante", sino que han sido incendios de pastos. "No he salvado a ningún bebé ni nada de eso"; bromea. "Pero sí que algunos de mis nuevos compañeros ya se han estrenado en salidas importantes, con incendios en viviendas, intentos de suicidio, aperturas de puertas y rescates en ascensor. Yo sé que esto llegará. Duermo con los ojos abiertos esperando que suene la sirena".

David Casas, de niño, vestido de bombero. / José Ángel García

Para su padre, coincidir su hijo "es un orgullo" porque éste "ha conseguido su sueño". Juan Jesús entró en los Bomberos de Sevilla en diciembre de 1992. "Yo estaba trabajando en la empresa privada. Después me preparé para entrar en el Ayuntamiento y entré en Parques y Jardines de peón. Allí trabajé con los grupos de presión de riego y los pozos, y salió esta oportunidad de entrar en los Bomberos. Me presenté, obtuve una plaza de ayudante, después pasé a oficial de primera y actualmente soy maestro mecánico".

En estos casi 33 años que lleva en los Bomberos ha visto una evolución muy "grande, tanto en medios como en personal". "Hay mucha más inversión en vehículos y maquinaria. Y también una labor muy importante del servicio de prevención". Ya no hay tantos incendios provocados por los antiguos braseros, "aunque todavía queda alguno y salen ardiendo en invierno". El reto ahora son las nuevas tecnologías con baterías eléctricas, como los patinetes. "El servicio hace una labor importante en la formación, y eso se nota mucho en las intervenciones. El ciudadano ve una intervención muy profesional", apunta David.

Ambos coinciden en que Sevilla tiene un buen servicio de bomberos en este momento. "A cualquier intervención vamos con una dotación bastante buena. El Ayuntamiento ha hecho una buena inversión y esperemos que siga siendo así", dice David. "Cuando entré, sólo había una escala y hoy tenemos cinco". Precisamente el Consistorio incorporó el pasado 3 de octubre a 45 nuevos bomberos y presentó un nuevo vehículo, la bomba nodriza pesada, un camión en el que se ha invertido cerca de medio millón de euros, que mejorará la capacidad de penetración de los bomberos en zonas de difícil acceso.

El alcalde, José Luis Sanz, se comprometió a "seguir avanzando en cuestiones de personal" y anunció que en breve se iniciarán las pruebas de una nueva convocatoria de 67 plazas. Igualmente, recordó que la inversión en el servicio de bomberos durante este mandato alcanzará los cinco millones de euros.

Padre e hijo tienen todavía la oportunidad de trabajar juntos durante algo más de un año, hasta la jubilación de Juan José. "Me hubiera dado pena que no hubiera entrado en esta convocatoria, porque tenía la ilusión de trabajar con él", cuenta el padre. El hijo asegura que ya algún compañero le ha bromeado al preguntarle si se le ha pegado algo del padre. "Hay una avería y lo ven a él que viene con un destornillador y arregla el problema. Hace magia con un destornillador. A mí de eso, pues no, no se me ha pegado nada".