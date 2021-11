El decano de Derecho desoye los planes del rector con la ley Castells

El decano de Derecho rechaza la postura del rector de la Universidad de Sevilla sobre los cambios de la ley Castells en el claustro, que pretende incluso aprobar una declaración que defienda la autonomía de este órgano. En la carta enviada por Alfonso Castro a Miguel Ángel Castro se informa de que "los decanos de Derecho apoyamos de modo inequívoco la elección de rector por sufragio universal ponderado y en ningún caso por claustro, y esa es mi posición personal desde hace muchos años".

Castro apunta que "no puedo, por tanto, suscribir, ni a título personal ni institucional, la propuesta que se hace en el documento de que no se excluya la elección de rector por claustro en aras de una pretendida autonomía universitaria, que en modo alguno es limitada por el marco legislativo previsto en el anteproyecto".

Va más allá. En la misiva comenta que el documento parece desfasado en relación a la última redacción del texto del anteproyecto hecha pública por el Ministerio de Universidades y parece referirse en algunos puntos a la primera versión, no sé si por prudencia o en términos estratégicos. "La elección de decano por el rector de entre una terna de candidatos propuesta por la Junta de Centro que se contenía en su momento y a que se hace referencia en el documento rectoral nos pareció desafortunada desde el principio, pues los decanos no somos delegados del rector", afirma el decano de Derecho.

La Universidad de Sevilla (US) no está dispuesta a quedarse cruzada de brazos ante la LOSU (la reforma universitaria, más conocida como ley Castells), que, entre otros cambios, pretende que la elección del rector sea mediante sufragio universal y no como ocurre en la Hispalense, la única institución académica en la que este proceso queda en manos de quienes componen su claustro.

Fuentes de la US confirmaron el domingo a Diario de Sevilla que Castro desea aprobar una declaración en el claustro mediante la cual se defienda la autonomía de este órgano de gobierno (formado por 300 personas), una reivindicación que incluye la potestad de seguir eligiendo al máximo representante universitario. El rector de la Hispalense desea ante todo que dicha declaración sea aprobada por "unanimidad", de ahí que ya haya comenzado a dar los primeros pasos para conseguir el respaldo de directores de centros y decanos.

Debe recordarse que la US ya envió una declaración al anteproyecto de la LOSU antes de que su primer borrador (que ya ha sido modificado) fuera presentado a principios de diciembre.