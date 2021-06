Una defensa del árbol como patrimonio urbano y elemento de protección en Sevilla

Los árboles son elementos vitales en las ciudad, forman parte del patrimonio urbano y son elementales para la protección contra el cambio climático. Esas fueron algunas de las reflexiones lanzadas este jueves en la mesa redonda El estado de parques, jardines y arbolado sevillanos, a debate, celebrada en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, con la participación de Fernando Díaz del Olmo, catedrático de Geografía Física; Isidoro Moreno Navarro, catedrático de Antropología Social y Cultural; Jacinto Martínez, presidente Asociación Jardines de la Oliva; Joaquín Guerra, miembro de Salva tus árboles Sevilla; y José Elías Bonells, jardinero y ex adjunto al jefe de servicio de Parques y Jardines de Sevilla. La moderación y presentación corrió a cargo de Ismael Yebra, director de la Real Academia de Buenas Letras.

Todos los intervinientes en la mesa redonda pusieron de manifiesto cómo el estado de conservación de los parques, jardines y el arbolado de Sevilla es manifiestamente mejorable. Además, la ciudad cuenta con más de 20.000 alcorques vacíos y otros tapados. José Elías, con 70 años de experiencia, lamentó que el patrimonio verde dependa de las decisiones que cada cuatro años tema el gobierno municipal de turno. “En el caso de la plantilla municipal no hay personal y los jardines se van degradando. La Plaza Nueva, por ejemplo, lleva cinco meses convertida en un erial. En el caso de las contratas, el problema es que no hay dinero. Estamos abocados a ver los servicios abandonados”, señaló.

Elías Bonells expuso que hay que encaminarse hacia una jardinería más naturalizada, aprovechando jardines que se han despreciado, insistió en que si los árboles se cuidaran correctamente no enfermarían tanto y advirtió de que la necesidad de que los árboles que se compren para plantar en Sevilla deben ser de viveros locales o climas similares para que estén acostumbrados a las circunstancias de la ciudad.Fernando Díaz del Olmo apuntó que es necesario la aplicación de las normativas y los posteriores seguimiento: “El árbol debe ser una inversión en infraestructura, no una simple ornamentación”. También reveló que la UE financia la plantación de tres mil millones de árboles hasta 2030 y señaló el objetivo de contar con 10 ejemplares por cada habitantes.

“Los árboles forman parte del patrimonio urbano. Son algo vivo, no son mobiliario urbano, como se les trata”, indicó Isidoro Moreno. El catedrático de la US argumentó que la plantación y el cuidado de los árboles es algo que debe hacerse por pura salud de los ciudadanos: “Las aceras tienen que ser pasillos de sombra en esta ciudad. Los árboles tienen que dar sombra, no como los chupa chups que se ponen”.

Joaquín Guerra expuso las distintas iniciativas que han llevado a cabo desde la plataforma Salva tus árboles: “Nos duele ver cómo están destrozando auténticos gigantes”. Este colectivo está ahora enfrascado en paralizar la ampliación del tranvía a Santa Justa por la afectación que tendrá sobre las arboledas y reclama que se publique el mapa de evaluación de riesgo del arbolado.

Desde el año 2000 lleva en la Asociación Jardines de la Oliva luchando para evitar la destrucción de parques como el Prado, con la biblioteca de la US. Además colaboran con pequeñas plantaciones en colegios y denuncian las tropelías que se cometen. “Las ferias y las veladas que se hacen en el Prado o en Celestino Mutis son una forma de terrorismo municipal contra los árboles”, indicó Jacinto Martínez.