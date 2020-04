Los delincuentes intentan robar taxis para eludir los controles de la Policía en Sevilla

El estado de alarma limita mucho los movimientos de los delincuentes, que se han visto obligados a variar sus métodos para poder seguir llevando a cabo su actividad. Si hace unos días en Madrid fue detenido un repartidor de una empresa de mensajería cargado de droga, en Sevilla ya se ha detectado el uso del transporte público para tratar de eludir los controles. El Jueves Santo cayó el Rule, un correo del hachís que llevaba varias tabletas en una mochila, y que fue sorprendido cuando viajaba en un Cabify en las inmediaciones de la estación de Santa Justa.

Un medio de transporte seguro para viajar estos días es el taxi. Y los delincuentes piensan que es raro el control policial en el que se inspecciona a fondo un vehículo de este tipo. Por ello han comenzado a robar taxis. O al menos a intentarlo. En Sevilla se han dado ya un par de casos. Uno de ellos ocurrió la madrugada del Sábado Santo en la calle Arroyo.

Un compañero que vio el taxi aparcado en la calle con el cristal de una ventana fracturado avisó al taxista. Al llegar éste, vio que habían forzado la tapa de la batería y la del registro. Sin embargo, no le faltaba nada del interior. No se habían llegado ni un abrigo de la marca North Face ni unas gafas de sol Oakley, prendas bastante valiosas. En el interior del taxi estaban las llaves de otro coche de la familia, que el taxista encontró encima del capó de un vehículo aparcado cerca. Ni siquiera le sustrajeron unas cuantas monedas de un euro que tenía en el coche para el cambio.

"Supongo que habrían estado buscando el coche, y al no encontrarlo, tiraron las llaves ahí. Pero lo extraño es que no se llevaran nada y que luego forzaran la batería y la tapa de registro. El coche no arranca", ha explicado a este periódico el taxista damnificado en este intento de robo, que ya ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional.

En la comisaría le explicaron que probablemente se tratara de alguien que intentó robar el coche para cometer un robo o para hacer algún desplazamiento con algún material sustraído o con un cargamento de drogas. Este taxista ha querido hacer público su caso para alertar a todos sus compañeros. Es fundamental también que se denuncie cuanto antes para que, en el caso de que el coche esté implicado en algún hecho delictivo, el taxista no tenga ningún problema con la Justicia.