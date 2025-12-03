La denuncia contra Paco Salazar no llegó al comité antiacoso del PSOE

La denuncia que dos trabajadoras de Moncloa interpusieron en el canal interno del PSOE contra quien fuese su jefe, Paco Salazar, no llegó al comité antiacoso del partido, según han indicado a este medio dos fuentes de la dirección federal. Este comité está formado por tres mujeres de las que no se conocen los nombres para garantizar sus actuaciones, aunque una de ellas es miembro del comité de garantías. Ha sido esta semana, cuando el Diario.es informó sobre un posible carpetazo del caso, cuando este comité he reclamado los testimonios, que hasta ese momento se encontraban en un canal de denuncias que depende de la dirección socialista.

A diferencia de otros órganos de la dirección socialista, el comité antiacoso es autónomo e independiente, y sus actuaciones se consideran secretas. El líder del PSOE en Sevilla, Javier Fernández, ha lamentado este miércoles que no se hubiera actuado con "mayor contundencia y mayor transparencia" en este caso. En un acto de la Cadena Ser, Fernández ha declarado que "en los cinco o seis meses después" se debería haber tomado una decisión. Otros cargos socialistas han mostrado su "vergüenza" por lo ocurrido.

Paco Salazar fue diputado por Sevilla entre los años 2019 y 2023 y, antes, alcalde de Montellano, pero sobre todo ha sido uno de los asesores de primera hornada de Pedro Sánchez. En Moncloa ocupó el puesto de director de Análisis del gabinete del presidente, y fue en el ejercicio de ese cargo cuando dos mujeres han relatado lo que consideran abusos de poder, expresiones soeces y un comportamiento impropio de Salazar.

Según el Diario.es, que ha tenido acceso a las denuncias, Salazar habría simulado felaciones, habría pedido a algunas de ellas que le enseñase el escote y se paseaba con la bragueta abierta cuando salía del servicio cercano a su despacho. Las dos denunciantes militan en el PSOE.

El caso se consideró tan grave que Salazar renunció a ser el nuevo secretario de Acción y Análisis Electoral de la Ejecutiva federal el pasado 5 de junio, sólo horas antes de que se reuniese el comité federal que iba a elegir la dirección después de la dimisión de Santos Cerdán. Pero el caso ha ido a más, ya que en estos meses no se ha tramitado la denuncia y, cuando se ha preguntado por ello, la dirección dio algunas evasivas, tales como que Salazar ya no era militante -se dio de baja la semana pasada- o que un error en un sistema informático había dejado la información en un punto muerto.

El PSOE tiene habilitado un canal de denuncias, donde se puede guardar el anonimato, y que controla la dirección, aunque éstas deben llegar al comité antiacoso, que es el encargado de resolver. Y en estos cinco meses no llegó esa información. Se da el caso de que la portavoz del Gobierno y secretaria de Política Autonómica del PSOE, la ministra Pilar Alegría, celebró un almuerzo con Salazar.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, se solidarizó con Salazar en julio pasado, días después de que éste renunciase a la Ejecutiva. Pilar Alegría, que en julio también mostró su apoyo a Salazar al inicio del comité federal, sí mantuvo después del Consejo de Ministros del martes pasado que las afirmaciones del ex militante sevillano le parecían "vomitivas".

La secretaría de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE ha convocado una reunión esta noche de miércoles con las secretarias y portavoces de esta área en las federaciones regionales para, entre otros asuntos, tratar las denuncias por acoso contra Salazar. El PSOE ha decidido reunir a las responsables del partido en materia de igualdad, de manera telemática, para entre otros temas tratar las denuncias. Fuentes de Ferraz han especificado que estas reuniones se dan "con cierta frecuencia" y han informado de que en la de hoy "obviamente" hablarán de las denuncias contra Salazar.

Además de ello, el PSC ha desmentido que Paco Salazar trabaje ahora para el partido de los socialistas catalanes. "No hay ninguna relación contractual" con Salazar, se ha afirmado desde el PSC, después de que algunas publicaciones lo ligasen a trabajos de asesoría al partido de Salvador Illa.