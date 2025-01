Denuncian esperas de "más de 60 horas" por una cama en Urgencias del Virgen del Rocío

El sindicato de enfermería, Satse, en Sevilla denuncia la “saturación” de las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, donde aseguran que los pacientes esperan “más de 60 horas” en sillones para conseguir una cama.

Según el sindicato, en la Observación de Urgencias “se están superando los tiempos máximos de espera”. También se está superando, según Satse, la capacidad máxima de la Unidad de Observación del Hospital General, que tiene un espacio máximo para acoger a 30 pacientes y, según el sindicato, “ha atendido a 31 y 32 pacientes”. Asimismo apunta que se estarían “ubicando pacientes con respiradores de ventilación asistida fuera de las Unidades de Cuidados Críticos”, lo que “está poniendo en peligro su seguridad”, sostiene.

Esto es, según argumenta el sindicato de enfermería en Sevilla, consecuencia de que “el SAS se niega a activar el Plan de Alta Frecuentación para proceder a la contratación de más enfermeros, lo que provoca que no se puedan abrir las camas que están disponibles pero intencionadamente cerradas”.

Pone como ejemplos el de la planta séptima del Hospital Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar, que, aseguran desde el sindicato, “está completamente cerrada mientras hay cientos de pacientes en las Urgencias esperando en sillones o aparcados en camillas en las salas de espera” o la “reserva de una planta completa de Maternidad del Virgen del Rocío para dormitorios individuales de los médicos”. “Eso pese a que las Urgencias están saturadas y a que los profesionales no pueden soportar esta situación ni un minuto más”, apostilla.

Por su parte, las fuentes consultadas en el hospital defienden que el centro tiene, “por supuesto”, activado desde el pasado mes de octubre el Plan de Alta Frecuentación y que el mismo se encuentra en Fase 0. Del mismo modo, destacan un descenso del número de urgencias atendidas en un 7,85% durante la semana pasada y defienden que “tanto el centro hospitalario como sus profesionales están preparados para atender cualquier incremento de la demanda”. “A ellos, desde la Consejería de Salud y Consumo, se les agradece siempre el esfuerzo por ofrecer la mejor atención sanitaria a la ciudadanía andaluza”, remachan.

En esta línea, recuerdan que el hospital incorporó la semana pasada siete enfermeras para atender a pacientes críticos en el servicio de Urgencias y que al inicio de esta semana se han contratado seis TCAE y tres celadores en el Hospital Muñoz Cariñanos, lo que ha permitido ampliar nueve camas en dicho centro.

“Por tanto, no podemos hablar de saturación, sino de estabilidad y normalidad en un periodo del año en que, no obstante, no se puede prever momentos de mayor presión asistencial”, sentencian.

Según datos oficiales, en el último año, las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío han atendido 4.325 pacientes más que el ejercicio anterior. Critica Satse que, pese a ello, “la plantilla de enfermeros es exactamente la misma”. En esta línea, explica el sindicato que “hay más pacientes que otros años porque no tienen la oportunidad de ser atendidos de otra forma, lo que hace que sus patologías revistan mayor gravedad”.

Todo en un contexto en el que el actual gerente del mayor hospital público andaluz y buque insignia de la sanidad pública en Andalucía, que incluye el Hospital General, el de Traumatología, el Hospital de la Mujer, el Infantil y el Muñoz Cariñanos, se encuentra en fase de búsqueda de un nuevo gerente tras la dimisión de Manuel Molina Muñoz la semana pasada “por motivos personales” tras seis años en el cargo y a las puertas de su jubilación.

Desde la Consejería de Salud y Consumo se explicó entonces que la salida responde a la “normalidad” de relevos entre los cargos directivos de cualquier institución o empresa y que Molina Muñoz seguirá en la gerencia hasta el próximo día 31 cuando se abrirá una convocatoria para su sustitución, que será publicada en el BOJA una vez se lleve a cabo el concurso público de la oferta tras el inicio de los trámites reglados en el decreto de provisión de puestos directivos del SAS para cubrir esta dirección gerencia.

Manuel Molina Muñoz accedió al cargo en 2019 tomando el relevo a la especialista en Cardiología Nieves Romero, quien también dimitió del cargo en marzo de ese año.