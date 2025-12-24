Denuncian la falta de personal sanitario para atender a reclusos de las prisiones sevillanas con intoxicaciones por drogas

Desde la Sección sindical de ACAIP se quiere reiterar una nueva denuncia ante la falta de personal sanitario y por las consecuencias que genera en cuanto al aumento de la conflictividad que afecta a la vida regimental en las prisiones de Sevilla. El déficit estructural en la plantilla de facultativos, enfermeros y auxiliares "merma notablemente la prestación sanitaria, tanto en la realización de las consultas ordinarias, así como en el suministro y supervisión de la medicación prescrita a casa interno", hasta el punto que el sindicato considera que las prisiones sevillanas son "polvorines a punto de estallar".

Esta realidad contraviene de forma directa el Reglamento Penitenciario, cuyo artículo 208 reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a una atención sanitaria integral, equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Cabe reseñar que, según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, en la actualidad, un 49,6% de los reclusos está diagnosticado por una o varias enfermedades mentales, de las que muchas aparecen relacionados con las adicciones y el consumo prolongado de sustancias.

En lo más reciente, el pasado lunes en la prisión de Sevilla-I, y como suele ocurrir siempre que se suceden varios días festivos, después del reparto acumulado de medicación para los próximos cuatro días, se produjeron diferentes altercados y diversos incidentes regimentales, como riñas en los módulos 53 y 58, o en el Departamento 51 destinado a reclusas. A lo anterior se suma la incautación de una cantidad considerable de sustancias estupefacientes que gracias a la pericia profesional de los funcionarios se realizó tras la celebración de una comunicación familiar.

Por último, a última hora de la tarde fue preciso el traslado de urgencia al hospital de un interno que presentaba un estado de intoxicación aguda por consumo de distintas sustancias estupefacientes y que, una vez más, y como incidencia que viene repitiéndose en el último mes, y ante la ausencia de efectivos policiales, dio lugar a que la escolta de la ambulancia, así como la custodia inicial en el Hospital tuvo que ser efectuada por funcionarios de la Prisión con lo que se menoscabó la propia seguridad del Centro con dos efectivos menos durante gran parte del turno de noche.

Droga sintética

Por su parte, en la Prisión de Morón también el lunes, varios internos tuvieron que ser atendidos de urgencia tras consumir droga sintética. El consumo de esta nueva y peligrosa sustancia constituye otra circunstancia que agrava aún más la problemática existente. Además, y ante la ausencia presencial de médico en el centro, fue necesario hacer uso del traslado de internos en ambulancia a un hospital para ser atendidos.

El Centro Penitenciario de Sevilla-II cuenta actualmente con solo tres médicos para atender a una población reclusa cercana a los 1.300 internos, una situación "claramente insuficiente que provoca que varios días al mes el centro permanezca sin facultativo médico".

Desde ACAIP se vuelve a reiterar que la única salida real pasa por el "traspaso efectivo de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas", tal y como establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pendiente de cumplimiento desde hace más de veinte años. La falta de recursos sanitarios en prisión "pone en riesgo vidas, vulnera derechos fundamentales y es fuente causal directa de una inseguridad inasumible tanto para internos como para los trabajadores penitenciarios". ACAIP asegura que seguirá denunciando esta situación hasta que se adopten medidas más idóneas a la deficiente realidad de la sanidad y seguridad penitenciarias.