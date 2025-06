Denuncian ante la Inspección de Trabajo la situación de los celadores en el Hospital de Valme

El Sindicato Unión Sindical Obrera (USO) ha presentado una reclamación ante la Inspección de Trabajo de Sevilla denunciando la "grave falta de celadores" en los quirófanos del Hospital de Valme, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. La denuncia, formalizada por representantes sindicales en la Junta de Personal, se basa en una situación desencadenada a partir del 7 de octubre de 2024. Con todo, apuntan fuentes sindicales, es la tercera denuncia que interponen por esta razón en la Inspección de Trabajo sin soluciones.

Según el escrito, desde esa fecha se habrían abierto dos quirófanos adicionales en la primera planta quirúrgica, pasando de tres a cinco. A esto se sumaría el aumento de un quirófano programado diariamente en la segunda planta quirúrgica, que anteriormente funcionaba como quirófano de urgencias.

"A pesar de la apertura y el aumento de la actividad quirúrgica -continúa la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico- "la plantilla de celadores de quirófano sigue siendo la misma que existía anteriormente". "Esta situación ha llevado a que los celadores tengan que realizar sus funciones sometidos a una excesiva carga de trabajo, lo que supone un riesgo laboral y psicosocial para estos profesionales", añade. La denuncia señala que es "materialmente imposible" cubrir el aumento de quirófanos con la plantilla actual.

El escrito detalla que la falta de personal adecuado está generando "un riesgo para la salud y la integridad física de los celadores", así como "un riesgo psicosocial cada vez mayor". "Incluso se están produciendo enfrentamientos entre diferentes categorías profesionales debido a la imposibilidad de los celadores de acudir rápidamente cuando son requeridos al estar ocupados en otro quirófano", advierten desde el sindicato.

Un problema añadido se presentaría en la primera planta quirúrgica, dedicada a Traumatología, donde se requiere una presencia aún mayor de celadores para ayudar a movilizar a pacientes con fracturas, quienes son más frágiles y necesitan mayor cuidado y atención.

Así todo, el sindicato afirma que la Dirección del hospital tiene conocimiento de esta situación desde hace tiempo y que, en vías de dar respuestas, desde la misma "se ha pedido en reiteradas ocasiones ese aumento de plantilla", que, según USO, "el SAS no autoriza". No obstante, las fuentes hospitalarias consultadas niegan dicha ampliación de la zona quirúrgica y aseguran que se trata de "una reorganización funcional del espacio en el bloque quirúrgico para optimizar la calidad asistencial", con lo que no considera así la falta de personal por mayor volumen de quirófanos que reclama USO.

Con todo, el sindicato ha presentaco ante la Inspección el histórico de comunicaciones previas planteando el problema de personal, que, consideran, se ha visto "agudizado" con esa apertura de nuevas salas quirúrgicas a las que aluden. Ninguna denuncia ha obtenido hasta ahora solución y ni respuestas por parte del organismo estatal. Así, la denuncia incluye un comunicado del 16 de enero de 2024, una mención en el Comité de Seguridad y Salud Laboral el 26 de enero de 2024, y un escrito sobre cargas de trabajo el 19 de febrero de 2024. En el del 26 de enero, la Dirección explica que los quirófanos se abren "por necesidad" y que, "si hacía falta más personal al planificar la apertura, se dotaría". Sin embargo, la denuncia sostiene que esto no se ha producido, y es habitual que funcionen "cuatro e incluso los cinco quirófanos de la primera planta sin el personal adecuado".

Ya tras esa reorganización de espacios que argumenta el hospital, el sindicato se presentó una primera denuncia ante la Inspección de Trabajo el 15 de octubre de 2024, se envió una solicitud a Prevención de Riesgos Laborales para una evaluación de riesgos psicosociales el 23 de octubre de 2024, y se enviaron escritos a la Directora Gerente solicitando la subsanación de la falta de celadores los días 30 y 31 de octubre de 2024, este último incluyendo firmas de diferentes celadores afectados. Otra denuncia fue presentada ante la Inspección de Trabajo el 17 de febrero de 2025, de la cual, según la fuente, no han obtenido respuesta.

Ahora, esta nueva reclamación, con fecha del pasado 3 de junio, se ampara en la Ley 23/2015 y diversas normativas de prevención de riesgos laborales, como el artículo 6.3 del Plan de Prevención y los artículos 14, 15 y 16.2.b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Estas normativas establecen la obligación del empresario de evaluar los riesgos, planificar y adoptar medidas preventivas, así como garantizar el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en seguridad y salud", explican desde el sindicato.

Ante esta situación, USO solicita a la Inspección de Trabajo de Sevilla "que gire urgentemente visita al Hospital de Valme para comprobar in situ la falta de celadores en las plantas quirúrgicas primera y segunda". Asimismo, pide que "se verifique el riesgo físico y psicosocial para los trabajadores y se obligue a la Dirección del Hospital a tomar las medidas adecuadas para dejar de poner en riesgo la salud laboral de su personal".