La desaparecida y desconocida Morería de Sevilla

Las ciudades del Antiguo Régimen, anteriores a los grandes cambios urbanísticos que trajeron consigo las revoluciones industrial y liberal, se distinguían de las actuales en numerosos aspectos, de los que hoy nos interesa destacar dos: un caserío muy compacto, en el que apenas se abrían plazas y avenidas, y la existencia de barrios étnicos (lo que después se denominarían con la palabra italiana ghetto) en los que, voluntaria o involuntariamente, vivían gentes de una determinada raza o religión. Aunque no son los que hoy nos interesan, también hubo barrios que se salían de la jurisdicción del Cabildo de la ciudad y tenían sus propias leyes e impuestos, como el de la Orden de San Juan de Acre en las cercanías del convento de San Clemente, con puerta propia en la murallas. Pero a este interesante asunto ya le dedicaremos una próxima entrega del Rastro de la Historia.

Estos barrios étnicos, que en la Sevilla bajomedieval cristiana fueron la Judería o Morería (ambos se identificaban en castellano antiguo con la misma palabra: aljama), tenían sus propias murallas, puertas, templos e instituciones. En la calle Fabiola queda uno de los lienzos de la Judería y, tras la reciente reurbanización de la calle Mateos Gago, se ha marcado con un pavimento distinto el trazado de otro de los muros. Sin embargo, nada queda del antiguo barrio de la Morería, que se ubicó en lo que hoy es la Plaza del Cristo de Burgos (que no se construyó hasta 1840) y sus alrededores. Otras fuentes apuntan a la existencia de una morería en la llamada Costanilla de San Isidoro, hoy la Plaza de la Pescadería.

Como recuerdo de aquel barrio de la actual Plaza del Cristo de Burgos, hoy queda la pequeña calle Morería, una revuelta que nace en la misma plaza y desemboca en Ortiz de Zúñiga. Es obvio que la Morería fue un barrio mucho más modesto, pequeño y efímero que la gran judería de Sevilla, por lo que su memoria en la Sevilla contemporánea es mucho más débil, casi inexistente. De hecho, sus murallas no tuvieron que ser más que modestas empalizadas, un adarvejo en castellano antiguo, palabra con la que se llegó, incluso, a denominar al barrio.

Como nos recuerda Esteban Moreno Hernández, tras la conquista de Sevilla por Fernando III en 1248, en la Morería se concentraron los pocos mudéjares (musulmanes que viven en territorios cristianos) a los que se les permitió residir en la ciudad. Eran gentes que se dedicaban, fundamentalmente, a la agricultura y la artesanía. Recuerdan a aquel verso de Villalón: "¡Yslas del Guadalquivir!/ ¡Donde se fueron los moros/ que no se quisieron ir!"

Aunque, como decíamos, no quedan restos visibles de este barrio, se ha especulado con que probablemente contaría con dos postigos de acceso que se cerrarían por las noches con la doble función de proteger y recluir a sus vecinos. Uno de estos postigos estaría situado junto a la Iglesia de San Pedro y el otro frente al Convento de los Trinitarios Descalzos. En cualquier caso, ambos serían derribados cuando se construyó la primitiva Fábrica de Tabacos que se ubicó en aquella zona a partir de 1572, mucho después de que los musulmanes hubiesen sido expulsados en 1502.

En un texto recogido por Julio Domínguez Arjona, Felix Gonzalez del León, en su libro Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta M.N.M.L.Y M.H. Ciudad de Sevilla, nos dice: "Esta moreria tenia una mezquita que sino mienten las congeturas estaba en donde aliora está el cuartel de caballería en la esquina de la calle de san Pedro á la entrada de ésta y dicha mezquita con toda la moreria existió hasta el dia 15 de febrero de 1502 que por mandado de los Reyes Católicos fueron estrañados de los reinos de España todos los moros que habian quedado en Sevilla".

El aspecto de dicho barrio no tuvo que ser precisamente hermoso. Según indica Manuel Chaves Rey en un artículo con más retórica que datos extraídos de los archivos, "estaba formado por un laberinto de encrucijadas y callejuelas de feísimas y miserables casuchas". Parece claro que la comunidad islámica nunca tuvo la pujanza económica y social que la hebrea. Eso sí, tampoco sufrió sus terribles matanzas o progromos, como el que dio la puntilla a la judería sevillana en 1391. Después de que los moros abandonasen su barrio, la zona que no fue ocupada por la Fábrica de Tabacos -que más tarde fue cuartel, cuando la factoría se trasladó a la calle San Fernando en el siglo XVIII- quedó ocupada por gentes del hampa y la prostitución hasta que el higiénico siglo XIX lo derribó para abrir la gran plaza rectangular que tuvo varios nombres (Príncipe Alfonso, Argüelles, del Pilar) antes del actual de Cristo de Burgos, algo que no ocurrió hasta 1951.