Los seis desperfectos en el Teatro Lope de Vega de Sevilla

Era la comidilla de los últimos días en el sector cultural y fue confirmada ayer por el gobierno municipal, la programación del último trimestre del año prevista en el Teatro Lope de Vega será trasladada a otros dos espacios de la ciudad, el Cartuja Center y Fibes, debido a que el emblemático edificio municipal “es un peligro para actores, trabajadores y público” ante las irregularidades que sufre el emblemático inmueble en varias zonas.

El cierre temporal viene avalado por una inspección de trabajo en la que se detectaron seis deficiencias en las condiciones materiales de seguridad. La primera es la falta de protección del hueco del montacargas en su perímetro de planta baja tras el escenario. Los técnicos detallan que “este hueco se origina cuando el montacargas desciende a planta sótano”. El riesgo es calificado como importante. La segunda es la plataforma móvil del escenario, ya que al desplazarse crea un hueco entre esa parte del teatro y el habitáculo de la orquesta con el consiguiente riesgo de caída a distinto nivel.

“Las medidas de protección contraincendios están antiguas y no conforme a la normativa específica”. Este tercer desperfecto es calificado como moderado. El cuarto es sobre el cierre del telón cortafuegos, que es manual y no automático al encontrarse averiado hace tiempo y suponer una disminución de su grado de seguridad. El riesgo es calificado como moderado. En otro informe, el director técnico del Lope de Vega explica que ese telón es un elemento esencial para la sectorización de un incendio, por lo que aconseja la actualización de este elemento de seguridad que tiene un coste aproximado de un millón de euros. “Recientemente se ha acometido una reparación del sistema hidráulico de maniobra. Esta reparación no exime de la obligación de la sustitución de este elemento de seguridad”.

La quinta deficiencia encontrado en la inspección de trabajo es sobre la instalación eléctrica. “Los cuadros generales de mando y protección de la instalación eléctrica son de cierta antigüedad, lo que supone un alto riesgo para los trabajadores”. Añade que los cuadros generales sufre goteras o caída de agua.

La última de las deficiencias detectadas en el teatro es una inundación en la bóveda principal, “que tuvo un año de margen para solventarse que se cumple este septiembre, con un informe en contra de los técnicos que cita responsabilidades penales en caso de accidente”.