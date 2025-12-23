Este es el destino favorito de los sevillanos esta Navidad

Cada vez más hay quien aprovecha las vacaciones navideñas para planear una escapada. Según Ryanair, los destinos favoritos de los viajeros que eligen el aeropuerto de Sevilla como punto de salida para disfrutar de unas fiestas inolvidable son ciudades europeas donde los mercados navideños y el ambiente festivo hacen de cada viaje una experiencia especial.

Según los datos de Ryanair, el 40,5 % de los pasajeros que vuelan con la aerolínea desde Sevilla al extranjero elige Italia como destino, con Roma y Pisa liderando la lista en este país. Por detrás, Reino Unido y Francia son los siguientes países más elegidos, con Londres y Manchester, y París y Marsella como las ciudades favoritas.

Los tres destinos internacionales de Ryanair más elegidos desde Sevilla son Roma, Londes y Pisa. En Roma destaca en Navidad la iluminación de la Plaza de San Pedro, los mercadillos en Piazza Navona y sus tradicionales eventos culturales y gastronómicos, que convierten la ciudad en un gran escenario navideño. En Londres hay un ambiente navideño único con Winter Wonderland en Hyde Park, la iluminación festiva de Oxford Street y Covent Garden, y una agenda de ocio y cultura para toda la familia. Por último, Pisa es elegida por los viajeros que buscan una Navidad tranquila con un toque cultural, visitando su emblemática Torre de Pisa y disfrutando de mercados locales con artesanía y productos típicos.

Otros destinos favoritos de los viajeros desde el aeropuerto de Sevilla incluyen Bruselas, que celebra cada año Plaisirs d’Hiver en la Grand Place; Treviso, con su encanto histórico y mercadillos locales; y Dublín, donde los mercadillos y el ambiente festivo animan toda la ciudad.

Pero Ryanair no solo conecta a los pasajeros de Sevilla con los destinos más demandados. Su programación de invierno incluye 50 rutas, 14 destinos internacionales y más de 230 vuelos semanales desde el aeropuerto de Sevilla para vivir unas Navidades especiales. Entre las novedades de esta temporada se encuentran ciudades increíbles por descubrir, como Varsovia, Wroclaw, Nantes o Edimburgo.

Con una amplia red de rutas, altos volúmenes de frecuencias de vuelos y los precios más competitivos, Ryanair permite a sus pasajeros combinar tradición, ocio y nuevas experiencias, consolidándose como la opción número 1 para viajar desde Sevilla.