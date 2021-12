Estos son los destinos preferidos de los erasmus sevillanos

Los 1.700 estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) que este curso se forman en el extranjero tienen Europa como principal destino de dicha estancia. Una experiencia que tomado otra vez auge tras la interrupción que sufrió el pasado ejercicio académico a raíz de la pandemia del Covid-19.

Italia es el destino preferido de los estudiantes de la Hispalense a la hora de formarse durante un tiempo fuera de las fronteras españolas. Este curso son 423 los que permanecen en algunas de sus universidades. La que más alumnos de la US recibe es la Politecnico di Milano que, con 46, es la que lidera el listado de instituciones académicas extranjeras que más estudiantes de la Universidad de Sevilla acogen en el presente ejercicio.

Le sigue Francia como destino preferido, con 223 estudiantes; Polonia y Portugal (empatados con 143 alumnos), Alemania (102), Reino Unido (73), República Checa (59), Bélgica (58) y Holanda (56). Este listado lo conforman, en total, 46 destinos. Además de los mencionados, también hay que incluir otros americanos con importante presencia de universitarios de la US, como México (41 alumnos) y Chile (31).

Por ciudades, Milán, Bolonia y Turín (por este orden) son las urbes que más estudiantes de la Hispalense acogen este curso. Politecnico de Milano es la universidad que más alumnos ha recibido, con 46. En la Universitá Degli Studi di Bologna dicha cifra no se queda muy atrás, con 41, mientras que en la de Turín el número ya es menor, con 26.

Hasta el número cuatro de dicho listado no aparece una universidad que no sea italiana, se trata de la Universidade de Lisboa, en el país vecino, donde estudian 25 alumnos de la US.

El quinto puesto es para la universidad romana La Sapienza (24), que empata en número de estudiantes de la Hispalense con la belga Katholieke Universiteit Leuven.