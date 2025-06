Detenido Ginés, el principal capo de la droga en el Guadalquivir

La Guardia Civil asestó esta semana un importante golpe a las redes del narcotráfico en Sevilla y Andalucía con la detención de Ginés, considerado como el principal capo de la droga que controla el río Guadalquivir y la entrada de narcolanchas por él hasta la capital andaluza. Ginés Enrique G. R., de 45 años y apodado el Patrón o el Gordo, fue arrestado el pasado martes en un chalé de lujo de Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, en el que estaba pasando unos días. Junto a él fueron detenidos otros ocho miembros de su familia, entre ellos su hermano, Óscar, que es uno de sus más estrechos colaboradores.

En la misma operación fueron arrestadas las mujeres de ambos hermanos y varios familiares más. Los ocho pasaron ayer a disposición del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coria del Río, que decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de los detenidos: Ginés, Óscar y un hijo de cada uno. Otras cuatro personas quedaron en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Son las mujeres de Ginés y de Óscar y otros dos familiares más. Como las comparecencias en el juzgado se prolongaron hasta bien entrada la tarde, no pudieron reunir ayer el dinero para poder salir en libertad, por lo que pasaron la noche en la cárcel pero se espera que salgan libres hoy viernes, una vez que depositen el dinero en la cuenta del juzgado. A Óscar se le ha intervenido un arma de fuego.

Incautadas siete toneladas de cocaína en Coria del Río / DGGC

A los ocho detenidos se les imputan, en principio, un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal. La operación de la Guardia Civil continúa abierta. La dirige el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Sevilla. Según informaron fuentes de la lucha contra el narcotráfico, a lo largo de la jornada de ayer fueron detenidas otras cuatro personas, de las que no ha trascendido su identidad. El número de detenidos puede ir creciendo en los próximos días. Por el momento no han trascendido demasiados detalles sobre el caso, que está declarado secreto. Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirmaron únicamente que mantienen una investigación abierta contra los principales clanes que controlan la entrada de droga por el río Guadalquivir, y que informarán con detalle en el momento en que se levante el secreto de sumario, para no perjudicar las actuaciones.

Ginés era uno de los narcotraficantes más buscados de Andalucía. Llevaba en búsqueda más de tres años. Esta operación lleva en marcha varios meses. Los arrestos de esta semana están relacionados con el alijo de siete toneladas de cocaína que la Guardia Civil encontró en una finca de Coria del Río los días 26 y 27 de diciembre de 2024. Se trata del mayor alijo de esta droga en la historia de Sevilla y el mayor de España de droga traída en narcolanchas. La mercancía estaba oculta en contenedores de transporte marítimo, enterrados en el suelo de una finca próxima al Guadalquivir. En esta primera fase de la operación fueron detenidas tres personas, posiblemente los encargados de vigilar la droga, a los que se les intervinieron tres armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47 o kalashnikov.

A raíz del histórico hallazgo, la Guardia Civil intensificó la investigación sobre Ginés, con la certeza de que podía ser el responsable de la droga encontrada en estos zulos subterráneos. Ginés es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, pues surgió desde el escalón más bajo de la delincuencia en las calles del Polígono Norte, hasta que poco a poco fue evolucionando hacia el mundo del crimen organizado. En los últimos años ha sido detenido en varias ocasiones. En 2022, en la operación Traboat-Gorblan, conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, se abortó una alianza suya con uno de los narcotraficantes más poderosos de Gibraltar, Gareht Mauro, que se encontraba fugado, para introducir hachís por el Guadalquivir.

Guardias civiles sacan garrafas de gasolina de la casa de Ginés, en el año 2019. / Antonio Pizarro

Ginés fue detenido el 8 de febrero de 2022 en su chalé de una urbanización del término municipal de Coria del Río. La operación se saldó con 51 personas detenidas, 10.000 kilos de hachís intervenidos, así como vehículos sustraídos, armas de fuego, ocho narcolanchas, 12.000 litros de gasolina y 180.000 euros. Cuatro meses antes, en noviembre de 2021, había aceptado una condena mínima, de dos años y medio de cárcel, por dirigir una organización dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís.

Esa condena respondía a una detención de finales de junio de 2019, cuando fue arrestado en su casa tras llevar años en busca y captura. La Guardia Civil informó entonces de que la organización que dirigía Ginés introducía unos 50.000 kilos de hachís al año por el río. Fue en la llamada operación Vegano, que se saldó con 26 personas detenidas y tres embarcaciones, nueve vehículos y diez armas de fuego intervenidas.

En estos años también ha protagonizado algunos incidentes, como cuando fue a la prisión de Sevilla-I a pedir explicaciones por la agresión sufrida por uno de sus allegados, o cuando mostró una pistola a un policía que lo identificó. Su detención es fruto de un importante trabajo policial, pues es una persona muy escurridiza y que cuenta con numerosos medios a su alcance para poder interceptar cualquier vigilancia o seguimiento que se le haga.

La llegada de la cocaína ha revolucionado el escenario del narcotráfico en el Guadalquivir en el último año. Desde principios del siglo XXI, el río había sido una vía casi exclusiva para introducir el hachís procedente del norte de África, mientras que la cocaína solía entrar en España a través de contenedores por los principales puertos del país, muchas veces oculta entre cargamentos de fruta procedentes de distintas zonas de Iberoamérica. Tres semanas después del alijo de las siete toneladas en Coria por las que se investiga a Ginés, se encontraron casi 3.000 kilos de la misma droga en un nave de una urbanización de La Puebla. También fueron detenidas varias personas armadas con fusiles kalashnikov.

Registro en la casa de Ginés, en el año 2019. / Antonio Pizarro

El 10 de enero, la Armada francesa interceptó en el Caribe un alijo de nueve toneladas en un barco mercante en el que viajaba un sevillano, por lo que se sospecha que su destino iba a ser la entrada en Europa a través del Guadalquivir. En marzo, la Policía portuguesa y la Guardia Civil intervinieron un narcosubmarino cargado con 6,6 kilos de cocaína, con otro sevillano a bordo. La droga iba a ser introducida por el río con narcolanchas. Al igual que ocurría con los clanes del Estrecho, las organizaciones que controlan el negocio de la cocaína a nivel mundial suelen forjar alianzas con las mafias locales para garantizar que la droga llega a su destino sin contratiempo.

Ahí, según recalcan fuentes de la lucha contra el narcotráfico, sería clave el papel de una organización como la de Ginés, que se hizo fuerte en el río tras enfrentamientos años atrás con otros clanes de la provincia de Sevilla que intentaban controlar también este territorio. En los meses de invierno, coincidiendo con los días de temporal, las narcolanchas han remontado el Guadalquivir y han llegado hasta la capital andaluza, navegando junto al estadio de la Cartuja. La mayoría de ellas eran embarcaciones dedicadas al petaqueo, como se denomina al abastecimiento de víveres y combustible a otras embarcaciones que son las encargadas de traer la droga.