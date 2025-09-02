Detenido por asaltar a una mujer y a su madre con el método del mataleón en el Polígono San Pablo

La Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de un robo con violencia y lesiones cometido contra dos mujeres en el Polígono San Pablo. Los hechos sucedieron a principios de agosto. El caco abordó a la víctima principal por la espalda y, mediante la maniobra conocida como mataleón, "la sujetó violentamente del cuello con la intención de sustraerle el teléfono móvil que portaba", según han informado las autoridades.

Como consecuencia de estos hechos, la mujer resultó lesionada y fue auxiliada por su madre, que también sufrió heridas. El autor consiguió huir en bicicleta tras intentar agredir a un testigo que acudió en auxilio de ambas.

Al lugar acudieron de inmediato tanto los agentes de la Policía Nacional como los servicios sanitarios, que practicaron las primeras asistencias y trasladaron a las mujeres al centro hospitalario más próximo.

Tras las labores de identificación y localización del autor, la Policía consiguió detenerlo apenas unas horas después del suceso. El hombre pasó a disposición judicial del juzgado de Instrucción de guardia, que decretó prisión provisional sin fianza.

La técnica de inmovilización y estrangulamiento, como recuerda la Policía, es "una maniobra en la que, de manera sorpresiva y por la espalda, rodean el cuello de la víctima con los brazos y comienzan a aplicar una fuerte presión". El resultado es que "en pocos segundos la víctima queda en un estado de semiinconsciencia" porque se corta el suministro de oxígeno al cerebro. De este modo queda "totalmente inmovilizada y, por tanto, indefensa".