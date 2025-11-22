Detenido en Sevilla el asesino de la limpiadora en una operación contra una banda de atracadores

La Policía Nacional detuvo este viernes en Sevilla al asesino de la limpiadora, en esta ocasión por su presunta pertenencia a una banda de atracadores que utilizaban armas de fuego. Este delincuente es un joven de origen magrebí, que cuando era menor de edad mató a golpes a María Gracia Martínez, empleada de la limpieza del centro comercial Nervión Plaza, a la que atacó en uno de los cuartos utilizados por el personal del edificio la tarde dle 8 de julio de 2015.

El asesino tenía entonces 14 años. Fue condenado a una pena mínima, acorde a los castigos que contempla la Ley del Menor para esta edad y este tipo de delitos tan violentos: cinco años y seis meses de internamiento en un régimen cerrado. Lo hizo tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que le rebajó seis meses la condena. Tras su puesta en libertad, ni se ha reformado ni se ha reinsertado. Ha sido ya detenido en varias ocasiones por distintos delitos. El último arresto data de este viernes, cuando la Policía Nacional lo detuvo en el marco de una operación contra una banda de atracadores, en la que estaría presuntamente integrado.

La operación se puso en marcha a primera hora de la mañana del viernes en varias calles de Los Pajaritos. Una de ellas es Estornino. Allí se desplegaron decenas de agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, en apoyo al Grupo de Atracos, que dirige la investigación. Al menos seis personas fueron detenidas.

Esta investigación es una de las que ha surgido de la llamada operación Leda, una macrorredada en el barrio de Los Pajaritos desarrollada durante varios días a finales del mes de octubre. En ella fueron detenidas decenas de personas por delitos como robos con violencia con armas de fuego, robos con fuerza y tráfico de drogas. De hecho, se desmantelaron varias viviendas que funcionaban como puntos de venta de estupefacientes y fumaderos.

A raíz de la operación Leda, la Policía también ha resuelto el homicidio de un hombre cuyo cadáver fue quemado y arrojado al canal de los Presos, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Este viernes, el presunto autor material del crimen ingresó en prisión. El Grupo de Homicidios tuvo conocimiento de que el asesinato se había cometido en un fumadero de Los Pajaritos, barrio en el que residía la víctima y también el principal sospechoso. Una mujer fue detenida por encubrimiento.

En cuanto al asesino de la limpiadora, ya fue detenido a principios de 2025 por formar parte presuntamente de una banda de asaltantes de viviendas, en la llamada Operación Riquelme. Al igual que en esta ocasión, también se le acusaba de cometer robos con violencia con armas de fuego. Fueron arrestadas cinco personas. Meses antes, había sido detenido por la Policía Local de Sevilla por un altercado en una botellona, también en Los Pajaritos.