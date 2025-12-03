Detenidos tres sevillanos por sustraer mil botellas de vino valoradas en 5.500 euros en Monesterio

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Sevilla, todos ellos con antecedentes penales, tras sorprenderlos mientras sustraían un millar de botellas de vino, valoradas en 5.500 euros, de dos camiones estacionados en el polígono industrial de Monesterio, en Badajoz.

Según ha informado la Guardia Civil, el operativo se llevó a cabo en la madrugada del martes dentro de los dispositivos de vigilancia preventiva que los agentes realizan en esta zona industrial. Durante la patrulla, los guardias civiles detectaron a tres individuos encapuchados trasladando cajas desde el interior de un camión hacia una furgoneta estacionada junto a él. Tras interceptarlos, comprobaron que los tres contaban con antecedentes policiales.

Los agentes contactaron de inmediato con el conductor del camión afectado, quien confirmó que la mercancía localizada en la furgoneta correspondía a su carga. Además, en el interior del vehículo se hallaron más cajas de botellas de vino recién sustraídas de un segundo camión estacionado en el mismo polígono, lo que permitió a los investigadores reconstruir toda la secuencia delictiva.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, junto con las diligencias instruidas, en los Juzgados de Instrucción de Zafra.