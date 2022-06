Donantes de sangre de récord en Sevilla

Detrás del gesto altruista de la donación de sangre, que permite que cualquier persona tenga la capacidad de salvar vidas, está la gran familia del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CTS) de Sevilla a la que pertenecen miles de personas. Gracias a ellas se han conseguido 27.553 donaciones de sangre y plasma en los primeros cinco meses del año. Destacan las cifras, pero también los donantes. Y es que los hay que son de récord, como Agustín Lozano García o Diego Rodríguez Ramos. Son donantes de los de toda la vida. De los "enganchados" a donar, como ellos mismos afirman.

Los dos han formado parte este martes del homenaje que el CTS de Sevillla ha brindado a sus grandes donantes tras dos años de limitaciones por la pandemia del Covid-19. El escenario elegido, el Salón Almirante del Alcázar de Sevilla que se recupera como sede de este solmene acto tras los dos años de pandemia. Hasta allí se han desplazado varias decenas de colaboradores del banco de sangre de Sevilla que hacen posible que la "máquina" no se pare. Es decir, que siga llegando sangre a los hospitales para garantizar la asistencia de todas las personas que puedan necesitarla en algún momento de su vida.

Una de las personas que hace que esto sea posible es Agustín Lozano García, un sevillano de 54 años que en 2021 alcanzó las 157 donaciones y que este martes ha recibido su merecido homenaje. Agustín se inició en la donación en 1987. La razón, el accidente de tráfico que sufrió su hermano y que le dio "el empujoncito" para hacerse donante de sangre. Desde entonces no falla. Puntual a su cita, cada tres meses, como marcan los protocolos, pero también en respuesta a "más de una llamada de urgencia", este sevillano se sienta en el sillón del Centro Regional de Transfusión Sanguínea desde donde asegura siente que está "dando vida". Siempre recordará el primer día por "un mal pinchazo" que se lo hizo pasar un poco "regular", pero él, además de solidario, es constante. Y así ha llegado a las 157 donaciones. "Desde ese momento entendí la necesidad de este acto altruista. No sabemos quién puede necesitar nuestra sangre ni cuándo y es fundamental que siempre haya reservas", asegura el donante.

También recibió su homenaje Diego Rodríguez Ramos, un Alférez en el Ejercito de Aire, que es donante de sangre desde que cumplió los 18 años. A los 41, ha donado ya en 131 ocasiones. En su casa, donar sangre viene de familia. "Mis padres habían sido donantes y yo me encontré en casa su carné, me explicaron en qué consistía y no lo dudé. Yo soy ingeniero y rápidamente entendí cómo la sangre es de lo poco que no se podía fabricar. Eso es lo que me hizo iniciarme en este camino", explica. Diego es el más joven entre los homenajeados, por ello aprovecha para hacer un llamamiento a la donación desde edades tempranas. "Hay que hacer más por meter a la juventud en esta dinámica. La sangre nos puede hacer falta a todos en cualquier momento. Los jóvenes tienen que saber que donar sangre es invertir en uno mismo", insiste.

Junto a ellos, otros 77 sevillanos han recibido sus insignias este martes en el Día Mundial del Donante de Sangre. Son todas las personas que alcanzaron 75, 100, 125 y 150 donaciones en 2021. También recibieron su homenaje diez colaboradores altruistas de la provincia de Sevilla. Entre ellos, secciones dedicadas a empresas, medios de comunicación, ayuntamientos, centros educativos y municipios con mayor índice de donación de sangre, donde destaca Lora de Estepa o Pedrera, entre otros.

A continuación, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, presente en la mesa que presidió el acto junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Susana Cayuelas, y el gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, Salvador Oyonarte, destacó el “regalo de vida” que realizan los donantes de sangre en un breve discurso en el que hizo un llamamiento para animar a la jóvenes a sumarse a esta “ola de solidaridad”.

En su intervención, el alcalde destacó que “la donación de sangre exige compromiso por parte de las instituciones a la hora de colaborar y más aun después de dos años de pandemia, ya que hay un déficit que hay que ir paliando”. Además, Muñoz agradeció a las personas donantes que “han alcanzado estas cifras, porque son ejemplo para toda la población, incluyendo a las instituciones y a las administraciones, que tenemos un reto por delante: los jóvenes. Tenemos que hacer un llamamiento para también la juventud se sume a este reglao de vida y a esta ola de solidaridad que representan estos grandes donantes homenajeados hoy”.

Igualmente, Muñoz ha anunciado que la empresa municipal de transportes, Tussam, se suma también a estas iniciativas con la puesta en marcha la próxima semana de una campaña que se podrá ver en los autobuses urbanos para animar a la donación.

El acto se cerró con una actuación de la artista Joana Jiménez, que interpretó el tema Vivo en Sevilla.