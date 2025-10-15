Diez de los 11 accesos al casco antiguo de Sevilla están abiertos sin restricción alguna

El casco antiguo de Sevilla funciona como un colador por donde entra el tráfico por todos sus accesos principales, que suman 11 entradas (ver infografía). A excepción de la zona monumental y las calles peatonalizadas, no hay más restricciones que las que imponen las obras, pese a que el centro registra unos 100.000 vehículos al día de entrada y salida.

Principales accesos al centro histórico / Dpto. Infografía. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

Puntos con más tránsito / Dpto. Infografía. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

Este periódico ha comprobado que todas esas entradas al distrito casco antiguo están abiertas sin limitación alguna a los vehículos, salvo la de Almirante Apodaca, donde figura la única señalización que limita el acceso a privados, pero la realidad es que ni el Ayuntamiento ni la Policía Local la hacen cumplir.

Las antiguas señalizaciones del Plan centro del mandato de Monteseirín que advertían del “acceso regulado” al centro se han eliminado. Sólo hay cámaras en todas las entradas que el Ayuntamiento usa para contar los coches que se mueven en este distrito, así como señales de zonas 20 y 30, según los casos.

En la Puerta de Carmona (calle Águilas) solo hay una señal que advierte que se entra en zona 30 de velocidad donde la prioridad en calzada es para las bicis y otra que impide el paso a camiones de 3 metros de alto y 7 de largo.

En la Puerta Osario (calle Puñonrostro) tampoco hay señalización alguna que limite el paso. Hay que ir a Almirante Apodaca para ver la única señalización que limita el acceso, aunque esta no se cumple.

La entrada por la calle Mateos recibe a los conductores sin más señalización que la de zona 30 con prioridad en calzada para las bicis. Lo mismo sucede en el siguiente acceso, el de la calle Madre Isabel de la Trinidad, donde añade la señal de zona 20 por la cercanía de colegios; y en el de la Muralla (frente a Sánchez Perrier).

En el acceso de Barqueta, por la calle Calatrava, solo se impide el paso a los camiones de 8 T, excepto vehículos municipales, y se avisa del corte por las obras en La Campana y Martín Villa. Este punto se completa con la señalización que avisa de zona 30 en todo el casco.

En Curtidurías no hay más señales que una de zona 30 con prioridad en calzada para las bicis.

En calle Baños, ninguna de las cinco señales limitan el paso, salvo a los camiones de 8T, los de anchura de 1,9 metros y altura de 2,5 metros. Otra indica “absoluta prioridad al peatón en toda la calle”, pese a que el único tramo peatonal está a partir de San Vicente. El resto de señales informan de que se entra en zona 30 con prioridad en calzada para las bicis, de la existencia del parking a 750 metros y del corte de La Campana y Martín Villa.

En San Pablo no hay más señales que las de zona 30 con prioridad en calzada para las bicis y un cartel luminoso sobre las plazas libres de los aparcamientos de Plaza Nueva y de Magdalena.