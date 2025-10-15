common.go-to-content
Acceso al centro por Barqueta y calle Calatrava sin más restricción al tráfico que a los camiones de 8T, salvo vehículos municipales.
/
A.S.A.
Así entra el tráfico privado al centro de Sevilla por los principales accesos
Los taxistas piden a Sanz que limite ya el tráfico privado en el centro de Sevilla
Diez de los 11 accesos al casco antiguo de Sevilla están abiertos sin restricción alguna
1/8
Acceso Barqueta Calatrava
/
A. S. A.
2/8
Acceso calle Mateos
/
A. S. A.
3/8
Acceso Muralla
/
A. S. A.
4/8
Acceso Puerta de Carmona hacia Águilas
/
A. S. A.
5/8
Acceso Curtidurías
/
A. S. A.
6/8
Acceso Puerta Osario
/
A. S. A.
7/8
Acceso Trinidad
/
A. S. A.
8/8
Acceso San Pablo
/
A. S. A.
