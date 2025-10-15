Los taxistas piden a Sanz que limite ya el tráfico privado en el centro de Sevilla

La entrada masiva de vehículos privados en el centro de Sevilla sin restricción alguna por parte del Ayuntamiento de Sevilla, sumado a la cantidad de calles levantadas por obras, ha hecho insostenible la circulación por este distrito tanto para el servicio público (autobuses de Tussam y taxis) como para los residentes.

Esta situación ha llevado al gremio de los taxistas a reclamar al gobierno local de José Luis Sanz que limite ya la circulación de vehículos privados en el centro. Pero el gobierno local no ha movido ficha por el momento.

A preguntas de este periódico, David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi (USST), aclaró este martes a este periódico que este problema no es exclusivo del gobierno local actual, ya que los taxistas llevan más de una década pidiendo a todos los gobiernos locales de Sevilla, desde Juan Ignacio Zoido (PP) a Juan Espadas y Antonio Muñoz (PSOE) y ahora a José Luis Sanz (PP), que restrinja la entrada de coches privados en el centro porque con la saturación actual no hay quien circule por el casco histórico.

“El problema es que al centro entra cualquiera por todas las calles. Excepto en el periodo de Monteseirín (2011) en el que se reguló la entrada con cámaras, la saturación del tráfico en el centro es diaria. Hay horas en las que es imposible entrar al casco histórico, sobre todo en hora punta por la mañana, coincidiendo con la hora de los colegios y la carga y descarga, y a mediodía, a la salida de los trabajos y los colegios”, se queja el líder de la patronal mayoritaria de los taxis.

El gremio del taxi lamenta que todas las entradas al centro presentan problemas de tráfico, sobre todo los accesos por Reyes Católicos a la Magdalena, por la calle Baños y por la Alameda. “ Es imposible ir al Duque por la entrada al centro de la Alameda y ahora menos que la Campana está cortada”, critica el presidente de la patronal USST.

Que se haga cumplir la señalización

Otra de las reiteradas peticiones de los taxistas es que se haga cumplir la señalización que existe en la entrada al centro por Almirante Apodaca. De hecho es la única señal que limita el paso al centro. Está situada pasando la Puerta Osario antes de llegar a Santa Catalina. Una enorme señalización prohíbe expresamente el paso de vehículos particulares, excepto bus, taxi, hoteles, residentes de la calle Alhóndiga y carga y descarga de 7:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00.

“Que se cumpla la señalización que existe y está operativa. Nadie vela por su cumplimiento”, se queja Capelo. Capelo lamenta que circulen todo tipo de vehículos, incluso los de alquiler de coches, por las calles interiores del centro sin limitación alguna, y algunos de ellos perdidos dando vueltas.

Elogio a las cámaras del carril bus taxi

El único elogio de los taxistas a la organización del tráfico del gobierno de Sanz se dirige al estreno de la vigilancia con cámaras del carril bus que circunda el casco histórico y otros puntos del entorno. Los taxistas admiten que circulan mejor por estos carriles bus taxi desde que se vigilan con cámaras. “Hemos notado que ha mejorado la velocidad comercial por los carriles bus-taxi con cámaras. Se ha notado que los particulares y los VTC ya no los utilizan por miedo a las multas”, señala.

El único plan de restricción de tráfico en el centro se aplicó en los meses finales del mandato de Monteseirín (Plan centro), pero fue eliminado por Juan Ignacio Zoido nada más llegar a Alcaldía (2011-2015). Los dos gobiernos socialistas (Juan Espadas y Antonio Muñoz) no llegaron a implantar restricción alguna, pero sí aprobaron el Plan Respira, fulminado por Sanz (2023).

El alcalde Sanz (PP) renegó del Plan Respira de limitación de tráfico en el centro con el argumento de escasez de aparcamientos y transporte público. Tras dos años de gobiern, no puede ampliar los aparcamientos rotatorios (solo mantener los que hay) y estrenará a mediados de 2026 el nuevo transporte público al Duque que impulsó Juan Espadas: el Tranvibús. De limitar el tráfico en todo el centro no habla.