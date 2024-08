Las diez medidas del alcalde en la 'guerra' contra las viviendas turísticas ilegales en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sigue empeñado en regular las viviendas con fines turístico en la ciudad. De este modo ha anunciado en su cuenta de X una batería de medidas que pondrá en marcha para conseguir controlar el aumento de viviendas.

Entre las más llamativas están el corte del agua a las ilegales y la revisión por parte de la Consejería de Turismo de las declaraciones responsables (el requisito que se le exigía para poner en marcha la vivienda con fines turístico) de 715 viviendas de uso turístico inscritas con posterioridad marzo de 2022 que según la Gerencia de Urbanismo incumplen la modificación realizada en el PGOU donde se señalaban los requisitos que deben tener las viviendas turísticas. De este modo, se cancelarán las que no se atengan a las características señaladas. Como consecuencia lógica, se revisarán todas estas declaraciones responsables del Registro de Trusimo.

Asimismo, desde el Ayuntamiento está previsto hacer un barrido de todas las viviendas inscritas que carezcan de ocupación. Por otro lado, semanalmente dará traslado a la Junta de Andalucía de las declaraciones responsables de cambio de uso a las viviendas turísticas que se dejen sin efecto, con un compromiso mínimo de diez.

Para agilizar procedimientos, desde el Ayuntamiento se van a mandar los informes técnicos certificados de Urbanismo que determinen la incompatibilidad para que , sin necesidad de que haya que iniciar el procedimiento en la Gerencia.

Asimismo, Turismo se incorpora a las reuniones mensuales de la Gerencia con la inclusión de la Policía Turística. Dentro de la importancia de la convivencia entre vecinos y turistas, se va a poner un especial énfasis en aquellas viviendas de usso turístico donde se generen probemas vecinales por la continua entrada y salida de turistas con su correspondiente ruido.

El alcalde ha incidido en su cuenta de X que se adoptarán medidas como el corte de agua en los pisos turísticos ilegales y medidas sancionadoras frente a titulares de viviendas de uso turístico que, pese a la cancelación por parte del Ayuntamiento, sigan explotándolas.

En cuanto al orden que se seguirá para revisar aquellos pisos turísticos que ya están inscritos en el registro, se han adoptado criterios que permitan no entrar en el fondo de la documentación. Por ejemplo, todas las que están, por encima de planta primera en Centro Histórico y Triana sin acceso independiente.

En una entrevista en Europa Press, José Luis Sanz reconoció que la regulación de los pisos turísticos son una "asignatura pendiente", --tal como señalaban en el último pleno desde las filas de Con Podemos-IU, 'que queda para después del verano'--, y ello "es así porque hace nueve meses que este Gobierno local empezó a elaborar una propuesta, cuando se aprobó el Decreto de la Junta, y para nuestra sorpresa, la tarde antes de llevarla a pleno, la oposición en bloque, que llevaba tres años hablando de la urgencia por limitar las licencias de uso turístico, se dan cuenta de que no les gusta, que querrían una mucho más restrictiva".

En este mismo sentido, Sanz declaró a Europa Press que la oposición "aún no han sido capaces de presentar una propuesta, que tiene que tener tres requisitos: legal --luego no puede ir más allá que el Decreto andaluz ni plantear una revisión del mismo--; tiene que ser proporcional, y tercero, no puede ser arbitraria, porque si no aplicamos medidas proporcionales, cualquiera puede recurrir o llevarnos a los tribunales".